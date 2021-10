Mulher descobre que não é mãe biológica da filha após seis anos

Seis anos após dar à luz a sua filha, a dona de casa Geruza Ferreira recebeu uma notícia impactante quando se submeteu a um exame de DNA: ela não era mãe biológica da menina. A criança nasceu em maio de 2014, no Hospital Regional de Planaltinha, no Distrito Federal e foi fruto de um relacionamento da mãe com um homem, entre 2010 e 2013. As informações são do G1 Nacional.

A descoberta só pôde ser feita quando o ex-companheiro de Geruza moveu um processo para retirar seu nome do registro da criança, pois foi comprovado, em um exame de DNA, que a menina não era filha dele. Consternada com o caso, a dona de casa decidiu se submeter também a um exame e o resultado chocante veio. Inicialmente, o governo do Distrito Federal negou a possibilidade de troca de bebês no hospital, porém, a Justiça entendeu a troca e condenou o Executivo do local a pagar uma indenização de R$ 300 mil à mulher.

"Foi um crime o que fizeram, comigo e com a outra família. A menor que está comigo eu sei que está sendo bem cuidada, tem amor. E a outra? Onde e como está? Como está sendo tratada? Às vezes, eu nem durmo a noite, pensando", comentou a mãe. Segundo ela, a filha já sabe do ocorrido. "Ela é muito inteligente. Ela percebeu e eu mesmo contei, mesmo sem ajuda de um psicólogo. Não tinha mais como esconder dela", contou.

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF falou sobre o caso. "A Secretaria de Saúde informa que ainda não foi notificada oficialmente sobre o processo. É importante ressaltar que esses casos correm em segredo de justiça, e sempre que notificada, a pasta fornece todas as informações necessárias às autoridades judiciais. Por fim, a secretaria destaca que está à disposição da justiça para os devidos esclarecimentos."

Na última terça-feira (19), Geruza e a filha coletaram novos materiais genéticos para realizar um novo exame de DNA. O caso segue sendo investigado.