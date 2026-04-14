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Ambulante é preso após cobrar R$ 10 mil por churrasquinho

Turista britânica foi vítima de golpe com máquina adulterada em Copacabana, no Rio de Janeiro

Hannah Franco

Um ambulante foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (14) após aplicar um golpe contra uma turista britânica na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele tentou cobrar R$ 10 mil por um churrasquinho que havia sido oferecido inicialmente por R$ 100.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), na altura do posto 5. O suspeito, identificado como Caio Alencar, foi detido no local.

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De acordo com a investigação, o golpe contou com a participação de outro homem, responsável por operar a máquina de cartão. A polícia aponta que o equipamento foi manipulado no momento da transação, registrando um valor muito acima do informado à vítima.

Ainda segundo os agentes, a cobrança indevida só foi percebida após a conclusão do pagamento.

As apurações indicam que o suspeito faz parte de um grupo que atua em áreas turísticas da Zona Sul, como Copacabana e Ipanema. O foco das abordagens seriam estrangeiros, que são atraídos com ofertas de produtos como bebidas, cigarros e alimentos.

A Polícia Civil afirma que, na hora de pagar, os valores cobrados podem ser superiores aos anunciados, sem que o cliente perceba de imediato.

Segundo a Deat, há registro de outras ocorrências com características semelhantes, envolvendo prejuízos financeiros considerados elevados. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

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