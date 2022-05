Aluna que publicou que tem 'pavor de conviver com pessoas escuras' é investigada pela Polícia Civil

Uma estudante da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, é investigada após escrever nas redes sociais que tem “pavor de conviver com pessoas escuras”. Maria Eugênia Riboli Corrêa, de 22 anos, é aluna de ciências sociais e responde a processo disciplinar por “manifestações racistas e injúrias raciais proferidas no âmbito acadêmico” na instituição. Em última instância, a aluna pode até ser expulsa da UFSM.

Entre as publicações, a aluna diz ter pavor de conviver com pessoas escuras:

“Elas devem ter complexo de inferioridade muito forte em relação às pessoas brancas (...) Se os brancos não podem se apropriar da cultura dos pretos, os pretos também não deveriam se apropriar da cultura branca”.

A ação está sendo investigada pela Polícia Civil, na Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância de Santa Maria, após o inquérito ser repassado pela Polícia Federal que estava inicialmente com o caso. A delegada Débora Dias disse para a Folha de São Paulo que a “linha de investigação é racismo, artigo 20 da lei 7.716 de 1989, que prevê pena de prisão de até cinco anos”.

A aluna foi afastada por 60 dias, para que não haja risco para a integridade física ou psicológica dela ou dos colegas, comunicou a UFSM. Durante a semana, estudantes protestaram contra o racismo na Universidade.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)