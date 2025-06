Alistamento Militar Feminino: último dia registra mais de 30 mil inscrições; veja detalhes do Pará

O ano de 2025 marca uma novidade no serviço militar. Agora, as mulheres também podem se submeter ao alistamento voluntário. Nesta segunda-feira (30), ultimo dia para as inscrições para as pessoas do sexo feminino, o Ministério da Defesa registrou mais de 30 mil inscrições. O Pará está em segundo lugar entre os estados do Norte, enquanto o Rio de Janeiro lidera os números nacionalmente.

Até às 23h59 (horário de Brasília), as mulheres que desejam seguir carreira militar podem se inscrever de forma voluntária por meio do site oficial para o processo de seleção. Neste último dia, 33.325 mulheres se inscreveram para disputar uma das 1.465 vagas disponíveis. No Pará, 2.143 tem interesse em entrar para os quadros das Forças Armadas do Brasil.

Quais os requisitos para o alistamento militar feminino?

Diferente do alistamento militar masculino, o feminino é voluntário. Depois de ingressar na carreira, o serviço militar se torna obrigatório.

Completar 18 anos em 2025 (mulheres nascidas em 2007);

Residir em um dos municípios que estejam com vagas para serviço militar feminino disponível.

Qual a distribuição das vagas por Força?

Exército

É a força militar que possui o maior número de vagas, contando com 1.010.

Marinha

Dentre as três, é a que menos tem vagas disponíveis, apenas 155.

Aeronáutica

Conta com 300 vagas disponíveis para o alistamento feminino.

Qual estado tem mais inscrições?

Seguindo na ordem do menor para o maior, levando em consideração o número de inscrições até às 11h desta segunda-feira (30).

Rio de Janeiro: 8.032 São Paulo: 3.097 Amazonas: 2.313 Distrito Federal: 2.323 Pará: 2.143 Rio Grande do Sul: 2.134 Bahia: 2.010 Minas Gerais: 1.896 Pernambuco: 1.721 Ceará: 929 Paraná: 931 Goiás: 761 Santa Catarina: 704 Mato Grosso do Sul: 710 Maranhão: 522 Rio Grande do Norte: 455 Paraíba: 347 Piauí: 335 Espírito Santo: 309 Mato Grosso: 298 Rondônia: 270 Roraima: 247 Alagoas: 237 Sergipe: 234 Amapá: 144 Acre: 123 Tocantins: 86 14 voluntárias se alistaram no exterior

Como fazer a inscrição no alistamento feminino?

O alistamento militar feminino pode ser feito de duas formas:

Internet: por meio do site oficial ;

por meio do ; Junta de Serviço Militar (JSM): basta procurar uma das unidades mais próxima para realizar a inscrição presencialmente.

Confira os locais para realizar o alistamento feminino em Belém do Pará

Em Belém, cinco pontos estão realizando as inscrições:

Espaço das Palmeiras I: Rua Ó de Almeida (Canto com a Rua 1º de Março - Subsolo) - Bairro Comércio. Contado: (91) 3114-1053;

Rua Ó de Almeida (Canto com a Rua 1º de Março - Subsolo) - Bairro Comércio. Contado: (91) 3114-1053; Espaço das Palmeiras II: Rua Ó de Almeida, nº 565 (Canto com a Rua 1º de Março - Subsolo) - Bairro Campina. Contato: (91) 3114-1053;

Rua Ó de Almeida, nº 565 (Canto com a Rua 1º de Março - Subsolo) - Bairro Campina. Contato: (91) 3114-1053; Parque Shopping Belém: Avenida Augusto Montenegro, nº 4300 - Bairro Bengui. Contato: (91) 98899 5499;

Avenida Augusto Montenegro, nº 4300 - Bairro Bengui. Contato: (91) 98899 5499; Centro de Excelência do Serviço Militar: Rua Utinga, nº 300 (entrada Avenida Almirante Barroso em frente ao Tribunal de Justiça) - Bairro Curio-Utinga. Contato: (91) 3211-3743;

Rua Utinga, nº 300 (entrada Avenida Almirante Barroso em frente ao Tribunal de Justiça) - Bairro Curio-Utinga. Contato: (91) 3211-3743; Mosqueiro: Avenida 15 de Novembro, nº 664 - Agência Distrital de Mosqueiro. Contado: (91) 98243-8632.

Municípios com vagas para o alistamento feminino

O alistamento militar feminino está com vagas abertas em 28 municípios

Águas Lindas de Goiás (GO),

Belém (PA),

Belo Horizonte (MG),

Brasília (DF),

Campo Grande (MS),

Canoas (RS),

Cidade Ocidental (GO),

Corumbá (MS),

Curitiba (PR),

Florianópolis (SC),

Formosa (GO),

Fortaleza (CE),

Guaratinguetá (SP),

Juiz de Fora (MG),

Ladário (MS),

Lagoa Santa (MG),

Luziânia (GO),

Manaus (AM),

Novo Gama (GO),

Pirassununga (SP),

Planaltina (GO),

Porto Alegre (RS),

Recife (PE),

Rio de Janeiro (RJ),

Salvador (BA),

Santa Maria (RS),

Santo Antônio do Descoberto (GO),

São Paulo (SP),

Valparaíso de Goiás (GO).

