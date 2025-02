Alinhamento de sete planetas poderá ser observado em todo o Brasil

Uma incomum configuração celeste marcará os céus do Brasil nos próximos dias. Desde o dia 31 de janeiro, a aproximação da Lua com os planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno prenuncia um verdadeiro espetáculo astronômico, visível a olho nu em todas as regiões do país.

Até o anoitecer de 12 de fevereiro de 2025, os observadores poderão contemplar quatro dos cinco planetas visíveis sem equipamentos especiais. Para aqueles que utilizarem telescópios, também será possível avistar Urano e Netuno, ampliando a experiência do fenômeno.

Segundo informações da Urânia Planetário, a presença da Lua durante esse período acrescentará um toque especial ao evento, facilitando a localização dos planetas no céu e proporcionando imagens impressionantes para os entusiastas da astronomia.

Este alinhamento planetário é um fenômeno que, apesar de não ser raro, promete encantar tanto curiosos quanto apaixonados pelo universo, tornando-se um dos eventos astronômicos mais esperados do ano. No Pará, a ocorrência do período das chuvas tem dificultado a visualização do fenômeno devido à presença de nuvens mais carregadas, porém, em algumas noites de tempo mais firme será possível avistar a olho nu a formação, embora isso seja mais fácil durante a madrugada.