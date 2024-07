Aldo Rebelo afirma que Brasil tem bloqueio ambiental e governo paralelo na Amazônia

O secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Aldo Rebelo, afirmou nesta quarta-feira (10/07) que o Brasil tem um bloqueio ambiental que impede

o avanço de projetos como o da Margem Equatorial. Afirmou também que existe um governo paralelo na Amazônia.

As declarações foram dadas durante o seminário “A segurança energética, o Estado e a sociedade”, no Instituto Pensar Energia, em Brasília (DF). O seminário discutiu a proposta de mudança na tributação de bens minerais extraídos e seu impacto na cadeia produtiva de energia.

“Tem um governo paralelo na Amazônia, das ONGs. Há um bloqueio ambiental que eu creio que a gente precisa enfrentar, que parte de dentro de instituições do estado brasileiro. Não podemos aceitar esse bloqueio” afirmou Rebelo.

O ex-ministro defendeu a exploração de petróleo na Margem Equatorial e afirmou ser contraditório impedir essa atividade considerando que países vizinhos já produzem na região.

“O Brasil precisa remover os obstáculos para usufruir dessa riqueza de forma responsável, ambientalmente e socialmente. O caso da Amazônia, uma bacia de energia em todos os sentidos, mostra isso. O Brasil é bloqueado e o Estado brasileiro funciona com a esquizofrenia. Tem a parte do Estado que quer e o outro lado do Estado proíbe”, disse.

O seminário debateu a exploração de petróleo na Margem Equatorial, além da importância de um sistema de energia firme para expandir o uso de fontes renováveis, mesmo diante de intercorrências climáticas.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)