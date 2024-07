Alckmin diz que Embraer vai anunciar grande exportação de aviões

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Gabriel Araujo/Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira que a Embraer vai anunciar um grande exportação de aviões, acrescendo que a empresa vive seu melhor momento.

O comentário de Alckmin, feito durante anúncio de investimentos em obras de rodovias ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São José dos Campos, ocorre no mesmo dia em que Lula terá reunião com o presidente-executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto, e participará de cerimônia de anúncio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) às exportações da empresa.

Alckmin não deu detalhes sobre o anúncio da Embraer.