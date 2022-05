'Agarrar essa nova oportunidade que a vida tá me dando', jornalista esfaqueado recebe alta; vídeo

O jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, que levou dez facadas durante um assalto em 14 de abril, no Distrito Federal, publicou um vídeo nas redes sociais para comunicar que recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 6.

O repórter, que foi atingido no pescoço, no abdômen, no tórax, na perna, no estômago, no pulmão, no pâncreas e no diafragma, passou por cirurgias de emergência e ainda deverá continuar com alguns cuidados durante a sua recuperação.

"Por enquanto, tenho que tomar alguns cuidados ainda, por exemplo, eu tenho que continuar fazendo fisioterapia, cuidar do meu pâncreas que ainda está cicatrizando, por isso não posso comer comida gordurosa, por mais que eu queira. A notícia boa é que o pior já passou. Não tenho mais nenhum risco. Agora é viver, me agarrar a essa nova oportunidade que a vida está me dando. A gente se vê em breve" contou no vídeo. "

