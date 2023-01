Advogado é baleado pela própria arma enquanto acompanhava a mãe em exame de ressonância magnética

Um advogado, identificado como Leandro Mathias, de 40 anos, foi atingido por um disparo da própria arma de fogo, enquanto acompanhava a mãe em um exame de ressonância magnética. O caso aconteceu na última segunda-feira (16), em um laboratório localizado no bairro Jardim Paulista, em São Paulo.

Segundo César Penteado, diretor médico do laboratório, o advogado e a mãe foram orientados e assinaram um protocolo afirmando que estavam cientes sobre a retirada de objetos metálicos antes de entrar na sala. Ao g1, o diretor informou que Leandro guardou todos os objetos dentro de um armário, exceto a arma de 9 milímetros.

Pouco tempo após a máquina começar a funcionar, a pistola foi atraída, como uma espécie de imã, por ser um objeto metálico. Ao bater no aparelho de ressonância, o objeto disparou e acertou o abdômen de Leandro.

A vítima foi levada para um hospital da cidade, onde permanece internada, sem informações do estado de saúde divulgadas.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial como disparo de arma de fogo e requisitou perícia técnica ao Instituto de Criminalística (IC). Com a numeração do objeto, foi constatado pela perícia que a arma estava registrada e a vítima possuía autorização de porte.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)