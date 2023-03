Advogado de autor de chacina em bar de Sinop é baleado no tórax; suspeito foi detido pela polícia

O advogado criminalista Marcos Vinicius Borges, responsável pela defesa de um dos autores do atentado em um bar de Sinop, no Mato Grosso, foi baleado no tórax no último dia 23 de março, após discussão com dois homens que se passavam por clientes em seu escritório.

VEJA MAIS

No último domingo (26), um dos suspeitos foi preso, após a polícia identificar um adesivo no carro utilizado pela dupla no dia do crime. Na delegacia, o homem confessou o crime, mas afirmou que não tinha intenção de matar o advogado, mas roubar o escritório. A versão é contestada pela vítima, que afirmou que um dos suspeitos teria dito que estava ali para matá-lo.

O advogado, que foi ferido no tórax, foi encaminhado para um hospital e atualmente tem estado de saúde estável. Marcos Vinicius ficou conhecido por defender um dos autores do atentado que ocorreu em um bar de Sinop, onde uma garota de apenas 12 anos foi assassinada, além de outras seis pessoas.

Ele também defende o jornalista Lucas Ferraz, acusado de ter agredido a própria namorada durante confraternização da empresa em que trabalhava.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)