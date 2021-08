Adolescente se mata após receber xingamentos homofóbicos nas redes sociais

A polícia investiga o suicídio de um adolescente de 19 anos, que teria se matado após sofrer perseguições e ofensas homofóbicas, nas redes sociais, por causa da orientação sexual. O corpo da jovem foi encontrado na última quinta-feira (12), na casa da vítima, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com familiares do garoto, há oito meses ele lutava contra uma depressão e já havia tentado tirar a própria vida. Em uma das publicações feita na internet, o rapaz escreveu um desabafo dizendo que vinha recebendo ataques e não aguentava mais as ofensas.

“Não está sendo fácil para ninguém, mesmo assim tentamos continuar vivendo passando por todos os problemas. Este garoto há dias vem me xingando virtualmente, fazendo críticas e me incentivando a desistir de tudo”, dizia o post.

O corpo do menino foi encontrado por uma criança da família, que teria tentando buscar ajuda, porém, o Samu encontrou o jovem sem vida. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi ao local para liberar o corpo.