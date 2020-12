Adolescente é suspeito de matar jovem na frente da filha e esposa

Um homem de 21 anos foi morto a tiros dentro de casa, na frente da filha e da esposa, no domingo (27), em Piraquara (PR). Um adolescente de 16 anos é o suspeito de ter cometido o crime e está foragido.

O suspeito teria arrombado a porta da casa da vítima por volta das 12h e atirado na vítima, a queima-roupa. O jovem foi atingido por pelo menos três tiros. A vítima foi socorrida e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia usa câmeras de monitoramento instaladas nas redondezas da casa da vítima para ajudar nas investigações. As imagens mostram o momento em que o suspeito, que estava em um veículo Escort, chega e deixa o local.

Depoimentos levaram a Equipe de Homicídios da Delegacia do município a chegar ao nome do principal suspeito e o porquê do crime. No mês de agosto deste ano, a vítima teria participado de uma festa com amigos e se desentendeu com o adolescente que é suspeito do crime. Após a briga, o menor ameaçou o homem de morte.

A Polícia Civil classifica que o principal suspeito de ter cometido o homicídio triplamente qualificado é o adolescente e a promessa teria sido cumprida. Ele usou um revólver de calibre .38.

A esposa da vítima prestou depoimento, mas outras testemunhas também serão ouvidas. A polícia faz buscas para encontrar o suspeito.