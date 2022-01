Adolescente é reconhecido pela mãe e apreendido após roubo a pousada

Um adolescente foi flagrado por câmeras de segurança de uma pousada enquanto roubava o local, na quinta-feira (20), em Barbalha, interior do Ceará. A mãe do garoto foi quem ajudou a polícia a identificar o filho, que foi apreendido. As informações são do jornal O Povo.

Por volta das 19h da quinta-feira, uma equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que a mãe do adolescente o havia reconhecido na prática do roubo e foi até a casa da mulher, que autorizou as buscas.

O adolescente foi apreendido com R$ 177 em dinheiro, um simulacro de pistola, que estava escondido embaixo do colchão onde estava deitado, 16 gramas de maconha no guarda-roupas do quarto e a roupa com as mesmas características das vistas na gravação da ação criminosa.

O garoto foi encaminhado até uma unidade policial, onde foi registrado o ato infracional análogo ao crime de roubo. A mãe dele acompanhou o procedimento.