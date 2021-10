Adolescente é morto com tiro na cabeça por jovem de 19 anos após discussão

Um adolescente de 12 anos morreu após ser atingido por um tiro na cabeça no último domingo (3), no município de Farias Brito, no Ceará. O garoto chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O suspeito de ter matado o adolescente é um jovem de 19 anos, que está foragido. As informações são do jornal O Povo.

Os dois teriam se desentendido e discutido antes do crime. Após o disparo, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, fugiu para uma região de mata fechada.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar procuram pelo jovem na região. Foi registrado um inquérito no plantão da Delegacia Regional do Crato e transferido para a Delegacia do município, que é a unidade da Polícia Civil que investiga o caso.