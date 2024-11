Adolescente é internado em estado grave após sofrer descarga elétrica em poste

Um adolescente de 15 anos levou um choque ao encostar em um poste no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria, no Distrito Federal. O caso aconteceu na noite de domingo (10), quando o garoto, identificado como Eduardo Costa Macedo, jogava futebol com amigos.

De acordo com testemunhas, o poste funcionava perfeitamente durante a partida de futebol e fica ao lado do campo onde Eduardo jogava com os amigos. Após sofrer a descarga, o garoto foi socorrido pelo motorista Emerson Alves, que viu a cena de longe.

"A bola caiu pra fora da grade. Na hora, que a gente pediu pra alguém buscar, ele subiu na grade e encostou no poste. Quando encostou no poste, os outros meninos acharam que era brincadeira dele. De longe, eu percebi que ele estava tomando uma descarga", contou.

A equipe do Samu esteve no local e atendeu Eduardo ainda dentro do campo do Centro Olímpico. Ele foi levado inconsciente para o Hospital Regional de Santa Maria, onde foi entubado. Na madrugada de hoje (11), o garoto foi transferido outro hospital.

Por meio de uma nota, a Secretaria de Esportes afirmou que o local foi isolado para investigação. "Não houve indícios ou episódios de descargas elétricas no poste em questão, uma vez que a manutenção na rede é realizada de forma periódica em todos os Centros Olímpicos. A empresa responsável pela manutenção foi acionada e realizará o levantamento da situação dos demais postes no local", complementou.