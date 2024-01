Adolescente é esfaqueado no rosto enquanto caminhava na rua em Roraima

Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado no rosto por duas pessoas enquanto caminhava no bairro Santa Luzia, em Boa Vista, Roraima neste sábado (27). Até o momento ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar (PM), a suspeita é que os envolvidos na tentativa de homicídio do menor de idade sejam dois homens conhecidos como "Metralha" e "Neguinho". As informações são do g1.

Ao chegarem no local, os agentes policiais encontraram o adolescente agitado jogado no chão com o rosto ensaguentado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima ao Hospital Geral de Roraima (HGR) para receber atendimento

No hospital, o adolescente relatou aos militares que estava caminhando no bairro quando os suspeitos abordaram-o com uma faca. O caso foi registrado pelo 1º Batalhão de Polícia Militar. Não se sabe o estado de saúde da vítima.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)