Mulher grávida é esfaqueada e homem é morto durante briga em chá de bebê

Uma mulher grávida foi esfaqueada e um homem morreu durante uma briga em um chá de bebê em Goiânia, no domingo (17). A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de matar Gustavo Vinicius Renovato da Silva, de 31 anos.

Segundo a PM, Gustavo estava bebendo com um amigo na porta de casa, quando se desentendeu com seu vizinho. Durante a discussão, invadiu a casa onde acontecia o chá de bebê e, armado com um facão, golpeou a mulher grávida.

A mulher, de 19 anos, foi socorrida e levada para o hospital. O bebê, que ainda não nasceu, está bem.

Contido por convidados, Gustavo voltou para casa. Momentos depois, dois homens também armados com facas arrombaram o portão da casa de Gustavo e o mataram esfaqueado.

A esposa da vítima contou aos militares que se trancou em outro cômodo com os filhos e que, quando saiu, encontrou o marido já sem vida. Os PMs conseguiram localizar e prender os dois homens. Ambos foram levados para a delegacia, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

Segundo informações do g1, a Polícia Civil informou que a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) compareceram no local. Explicou ainda que, com base no relato de pessoas que presenciaram o crime, a vítima não tinha boa relação com os vizinhos em questão.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)