Adolescente é apreendida após agredir a mãe e atear fogo em casa

Uma adolescente de apenas 15 anos foi apreendida após atear fogo na residência onde vivia com sua família e agredir sua própria mãe, identificada como Girlene Antônia Moraes. O caso aconteceu na cidade de Picos, no Sul de Teresina, Piauí, no último sábado (14).

De acordo com o relato da mãe à polícia, a adolescente a agrediu fisicamente com chutes, puxões de cabelo e mordidas na sexta-feira. Um dia depois, a jovem entrou em contato com sua tia, fazendo ameaças preocupantes: afirmou que incendiaria a casa em que moravam e, em seguida, tiraria a vida de sua genitora.

Após saber da ameaça, Girlene decidiu deixar a residência com sua filha mais nova, de 8 anos. Pouco tempo depois, a adolescente ateou fogo na casa, que acabou sendo completamente consumida pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado para conter o incêndio.

Girlene, ao relatar o ocorrido às autoridades, também destacou que sua filha adolescente era usuária de drogas, e que a discussão que desencadeou o incidente havia sido motivada pelo fato de a mãe não aprovar o namoro da jovem.

A delegada Francineide Fontes, em entrevista ao G1, informou que a adolescente encontra-se sob custódia no Complexo de Defesa da Cidadania, em Picos, onde aguarda por uma audiência de custódia. A jovem confessou o crime, e a Polícia Civil aguarda os resultados da perícia para continuar as investigações.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)