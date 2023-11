Adolescente descobre que foi estuprada após ver vídeo do crime; vítima estava dopada no momento

Uma adolescente de 15 anos descobriu que foi estuprada após ver as imagens do crime circulando nas redes sociais. Segundo depoimento da vítima, ela estava dopada durante o ato e não se recorda da situação, que teria ocorrido na sexta-feira, dia 03.

No vídeo, que já está sob a posse da investigação, a jovem aparece desacordada enquanto dois rapazes, de 20 e 22 anos, cometem o estupro, chegando a agredi-la no rosto em alguns momentos.

O caso ocorreu em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no RJ, durante uma "brincadeira" envolvendo bebida alcoólica. Conforme a vítima, ela teria sido dopada, pois não ingeriu álcool suficiente a ponto de ficar inconsciente.

Dificuldade em registrar o crime

A irmã da menina disse que a família teve dificuldade para efetuar o registro de denúncia. A primeira tentativa ocorreu no último sábado (4/11), mas os agentes da 58ª DP pediram que fossem ao hospital realizar um exame de corpo de delito. Quando retornaram à delegacia, ainda tiveram de aguardar, pois os policiais deram prioridade aos casos que chegaram da rua.

No fim, a jovem não teve a ocorrência atendida. “Nisso, por conta dos remédios, a minha irmã começou a sangrar pela vagina e sentir muita dor. O delegado não atendeu a gente e não finalizou o BO”, relatou a irmã da vítima.

Investigações e justificativas

O caso está sob investigação. Um inquérito será enviado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, que prosseguirá com a investigação.Sobre a falha no atendimento da denúncia, o órgão explicou que realizará procedimento interno para apurar a conduta dos agentes envolvidos com a ocorrência. “O relato não é compatível com as orientações da Polícia Civil para o atendimento ao público, especialmente por se tratar de vítima menor de idade”.

