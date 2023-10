Açougueiro perde a mão em máquina de moer carne

No último domingo (15), o funcionário do açougue de um supermercado teve a mão esmagada em um triturador de carne. O funcionário trabalhava manipulando o aparelho quando teve a mão sugada pelo equipamento.

O incidente aconteceu em Manaus e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi chamado para prestar socorro à vítima. Foi necessário conduzir o homem, juntamente com o moedor de carne, até uma unidade hospitalar, onde foi possível remover o equipamento. O funcionário passou por cirurgia e precisou amputar a mão.