Caminhão de frango gera acidente com 11 carros e deixa 7 feridos

Sete pessoas foram socorridas com ferimentos após um grave acidente envolvendo 11 veículos que ficaram destruídos, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (22). Testemunhas afirmaram que um caminhão que transportava frangos congelados perdeu o controle da direção e arrastou carros, motos e um ônibus.

Alguns veículos subiram a calçada da via e invadiram lojas, que ainda estavam fechadas no momento do acidente. Uma motocicleta ficou totalmente destruída. O piloto conseguiu se salvar momentos antes, pois conseguiu pular do veículo antes de ele ser atingido pelo caminhão.

Todos os feridos foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, que fica nas proximidades da batida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Bombeiros precisaram jogar água na pista devido a quantidade alta de derramamento de combustível e autoridades seguem no local.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com