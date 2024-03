Acidente fatal mata três professores após atividade acadêmica em Juiz de Fora (MG)

Um acidente fatal ocorreu no Km 126,9 da BR-267, em Igrejinha, Zona Norte de Juiz de Fora (MG), resultando na morte de três professores e deixando outras três pessoas feridas, na noite desta terça-feira (19).

O veículo onde os professores estavam transportava cinco ocupantes, dos quais os três professores perderam a vida no local do acidente, enquanto outras duas pessoas sofreram ferimentos leves. Já no segundo carro envolvido, com dois ocupantes, ambas as vítimas ficaram presas nas ferragens, mas foram resgatadas e levadas ao hospital.

As vítimas foram identificadas como o professor de matemática, Roberto Costa Neto, de 33 anos; a estudante de pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Driely Cunha, de 26 anos; e o professor de inglês João Fernando de Almeida. Eles estavam retornando de uma leitura no distrito de Valadares quando ocorreu o acidente fatal.