Acidente entre caminhão e van que transportava pacientes deixa seis mortos na Bahia

Seis pessoas morreram na noite desta sexta-feira (14) após em um acidente entre uma van e um caminhão. A tragédia aconteceu no quilômetro 375 da BR-116, na região de Serrinha, cidade a cerca de 180 quilômetros de Salvador, na Bahia. A van era da Secretaria de Saúde do município de Valente e transportava pacientes que retornavam para a cidade após atendimento médico em Salvador.

Das seis vítimas, cinco morreram no local. Outras duas pessoas foram socorridas, mas uma delas morreu no hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da sétima pessoa envolvida no acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta de 20h.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Valente divulgou nota de pesar. O motorista e servidor público morreu no acidente. Na nota assinada pelo prefeito Ubaldino Amaral, a Prefeitura manifesta condolências às famílias e destaca que o motorista era um "servidor público dedicado e comprometido com o zelo e bem estar daqueles que transportava". Outra vítima identificada foi o árbitro de futebol da cidade Joelson Batista.