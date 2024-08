Acidente em Vinhedo: Posição dos corpos indica que passageiros de avião foram alertados sobre queda

Durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (15/08), o Superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, Claudinei Salomão, informou que a posição em que os corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP) foram encontrados sugere que os passageiros foram avisados pela cabine de comando sobre a iminente queda da aeronave.

Segundo Salomão, essa hipótese será confirmada apenas com o laudo preliminar do Cenipa, mas se baseia no fato de que muitos corpos estavam na posição "brace", com a cabeça entre os joelhos e os braços abraçando as pernas, uma postura adotada para reduzir os impactos de uma aterrissagem forçada.

Salomão destacou que essa posição dos corpos facilitou o trabalho da perícia, permitindo a identificação das vítimas por meio de suas impressões digitais, uma vez que as mãos estavam em boas condições. A identificação dos passageiros e tripulantes foi concluída na quarta-feira (14).

Queda abrupta teria causado desmaio das vítimas

A tendência, segundo Salomão, é que o alerta tenha sido dado pelo piloto Danilo Santos Romano ou pelo copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva, indicando aos passageiros a iminência da queda.

Além disso, a Polícia Científica de São Paulo acredita que nenhuma das 62 vítimas tenha sofrido durante o acidente. De acordo com o superintendente, a rápida queda de quatro mil metros em menos de dois minutos teria provocado desmaios em todos a bordo, com a morte ocorrendo instantaneamente no impacto devido aos múltiplos traumas sofridos.