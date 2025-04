Acidente com ônibus deixa 10 mortos em Minas Gerais; 2 crianças estão entre as vítimas

Dez pessoas morreram em um acidente com ônibus registrado na madrugada desta terça-feira (8), na MG-223, entre Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Entre as vítimas, estão duas crianças, segundo o Corpo de Bombeiros do Estado. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o motorista teria perdido o controle do veículo, que capotou e ficou tombado na pista.

Bombeiros de Araguari, Tupaciguara e Uberlândia trabalhavam no resgate das vítimas, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo apuração do G1 do Triângulo e Alto Parnaíba, pelo menos 17 passageiros foram encaminhados para a UPA de Araguari, sendo que 13 ainda estavam na Unidade na manhã desta terça-feira. Outros quatro passageiros levados para hospitais da região.

A Secretaria Municipal de Saúde de Araguari informou que, em razão do atendimento às vítimas, a UPA do município está em estado de superlotação.

O ônibus pertence à viação Real Expresso. Em nota, a empresa lamentou o ocorrido. O ônibus havia saído de Anápolis (GO) às 20h30 de segunda-feira (07) com destino a São Paulo, transportando 49 passageiros.

"Desde a ocorrência, nossas equipes foram mobilizadas imediatamente, incluindo profissionais especializados, para prestar apoio no local e junto a familiares. Até o momento foram confirmadas 10 vítimas fatais. 16 feridos foram levados para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e para a UPA de Araguari e estão recebendo os devidos cuidados. Os demais foram liberados e seguiram viagem. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades responsáveis para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes. Nesse momento estamos concentrados no apoio às vítimas e às suas famílias", disse a empresa.

A Real Expresso também disponibilizou um canal de atendimento 24 horas através do telefone 0800 728 1992 para familiares e pessoas que buscam mais informações sobre os passageiros.