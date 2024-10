Acidente com equipe de remo: caminhão precisou parar 3 vezes devido a falhas mecânicas

O motorista da carreta envolvida no acidente que matou nove pessoas após colidir contra uma van, na BR-376, em Guaratuba (PR), no último dia 20, precisou parar o veículo pelo menos três vezes devido a falhas mecânicas. Em uma das ocasiões, o caminhão teve de ser guinchado pela concessionária responsável pelo trecho, como mostram imagens exibidas pelo Fantástico, da TV Globo, no domingo, 27, e obtidas também pelo Estadão. Apenas uma pessoa sobreviveu ao acidente - o atleta João Pedro Milgarejo, de 17 anos.

Em depoimento à polícia no último dia 22, o condutor Nicollas Otilio de Lima Pinto, de 39 anos, afirmou ao delegado Edgar Santana que a carreta tinha apresentado problemas mecânicos e chegou a ser consertada.

As causas do acidente que matou sete atletas de remo além do treinador da equipe e o motorista da van seguem sendo investigadas pela Polícia Civil. O delegado Edgar Santana, da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), revelou que o caso é investigado sob três hipóteses até o momento. O episódio, inicialmente, é apurado como homicídio culposo - quando não há intenção de matar.

"A Polícia Civil teve acesso a algumas imagens do sistema de monitoramento da rodovia. Essas imagens mostram, no mínimo, três paradas desse veículo justamente para efetuar algum tipo de reparo. O inquérito policial caminha, nesse momento, em três linhas. A primeira linha diz respeito a uma falha humana na direção de veículo, ou seja, uma imperícia por parte do motorista, não tendo uma habilidade suficiente para conduzir o veículo. A segunda possibilidade é uma falha mecânica decorrente da quantidade de problemas que ocorreram durante o trajeto. A terceira possibilidade é a união dos dois primeiros fatores: a falha humana aliada ao problema mecânico", explicou o delegado em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 28.

Em um dos vídeos registrados por câmeras da concessionária Arteris Régis Bittencourt e obtidos pela reportagem junto à Polícia Civil do Paraná, a carreta dirigida por Nicollas aparece sendo guinchada por um reboque da empresa responsável pela rodovia. A primeira filmagem foi feita no Paraná por volta das 10h25 de sábado, 19, ou seja, um dia antes do acidente.

Já o segundo vídeo mostra o veículo sendo rebocado às 13h33 do mesmo dia, também em um trecho do Estado paranaense. De acordo com reportagem do Fantástico, da TV Globo, exibida neste domingo, 27, o caminhão precisou ser guinchado por causa de um problema na embreagem.

Um mecânico chegou a iniciar o reparo da falha no componente, mas não concluiu o serviço, pois seu assistente havia se machucado no momento em que realizava a troca da caixa de câmbio No dia seguinte, no domingo, 20, um segundo mecânico foi chamado para concluir o conserto.

Às 21h39 de domingo, 20, uma câmera flagrou o momento em que a carreta surgiu em alta velocidade e colidiu contra a van em um trecho da BR-376, em Guaratuba, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km/h. O acidente aconteceu cerca de 1h30 depois de Nicollas ser escoltado pela concessionária até uma praça de pedágio para submeter o veículo a um novo reparo.

O delegado responsável pelo inquérito disse nesta segunda-feira, 28, que já realizou "uma série de oitivas" e aguarda laudos periciais para apontar as causas do acidente e concluir as investigações. O procedimento, contudo, pode ser prorrogado por mais 30 dias, se necessário.

Quem são as vítimas do acidente?

As nove vítimas que morreram no acidente retornavam para Pelotas (RS), após a participação em um campeonato de remo em São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta transportava peças automotivas em um contêiner e acabou colidindo contra uma van e um carro. A van bateu no carro, rodou na rodovia e foi arrastada para fora da pista. O contêiner caiu sobre os dez ocupantes da van. O motorista do carro não se feriu.

Veja a lista de vítimas que morreram no acidente:

Samuel Benites Lopes, 15 anos

Henri Fontoura Guimarães, 15 anos

João Pedro Kerchiner, 17 anos

Helen Belony, 20 anos

Nicole da Cruz, 15 anos

Angel Souto Vidal, 16 anos

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos

Oguener Tissot (coordenador da equipe), 43 anos

Ricardo Leal da Cunha (motorista da van), 52 anos