Abre e fecha na Semana Santa no Rio de Janeiro (RJ): veja o que funciona no feriado

Entre os dias 2 e 9 de abril, comemora-se no Brasil a Semana Santa, que influencia diretamente o calendário brasileiro, sendo a Sexta-Feira da Paixão (7) considerada um feriado nacional. A Quinta-Feira Santa (6) também gera alterações no calendário, podendo ser considerada um dia facultativo em órgãos públicos e em alguns empreendimentos.

No Rio de Janeiro, as mudanças não são diferentes. Por conta disso, vale a pena ficar atento para não correr o risco de ser surpreendido com a mudança no horário de instituições e empreendimentos da capital carioca. Veja o que abre e fecha no feriado da Semana Santa:

Órgãos públicos

A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo na quinta-feira, 6 de abril. Além disso, servidores municipais ligados a religiões judaicas terão uma extensão em suas folgas, que iniciaram na noite da quarta-feira (5) e seguirão até a próxima quinta-feira (13), de acordo com as celebrações do Pessach.

Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente durante a semana, inclusive no feriado, enquanto centros municipais de saúde, policlínicas, clínicas da família e pontos extras de vacinação só terão o funcionamento interrompido na Sexta-Feira da Paixão (7).

Transporte

Os transportes públicos irão sofrer algumas mudanças durante o feriado: trens da Supervia devem funcionar no esquema de feriados na sexta-feira, como também farão as balsas da linha Arariboia. As linhas Charitas e Cocotá não funcionarão no feriado.

O metrô do Rio de Janeiro terá funcionamento entre 7h e 23h, na sexta-feira e no domingo (9). Já o VLT sofrerá alterações somente nas linhas 1, 2 e 4, que funcionarão no horário de 6h à meia-noite entre a sexta-feira e o Domingo de Páscoa.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já informou que as agências bancárias não devem funcionar na Sexta-Feira Santa, data considerada feriado nacional. Carnês e contas de consumo poderão ser pagos no próximo dia útil, sem acréscimo em caso de vencimento no feriado. Canais digitais e caixas eletrônicos funcionam normalmente.

Comércio no Saara

O comércio popular que fica localizado no centro histórico do Rio de Janeiro, conhecido como Saara, não deve funcionar durante o feriado da sexta-feira (7), com a maioria das lojas reabrindo apenas no sábado (8), das 9h às 15h.

