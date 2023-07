Abono salarial do PIS/Pasep não foi sacado por quase 1 milhão de pessoas; veja quem tem direito

A distribuição do abono salarial do PIS/Pasep se encerrou no último dia 17 de julho, com o pagamento do último lote. Ao todo, mais de 23,7 milhões de trabalhadores brasileiros receberam o “salário extra” que tem valor entre R$110 e R$1320.

Até a última quarta-feira (19), quase um milhão de trabalhadores que receberam o abono salarial não movimentaram a quantia. O valor que ainda não foi movimentado chega a aproximadamente R$1 bilhão esquecido nas contas. Ao todo, mais de 21,9 milhões de trabalhadores da iniciativa privada e 1,8 milhão de servidores públicos receberam o abono salarial

Valor do abono salarial do PIS/Pasep

O valor do abono salarial varia de acordo com a quantidade de meses em que o trabalhador atuou no ano-base (2021) para pagamento do benefício. Com o aumento do salário mínimo anunciado em maio deste ano, o abono salarial também sofreu um acréscimo e pode chegar a até R$1320. Veja os valores por meses trabalhados:

Um mês trabalhado: R$110;

Dois meses trabalhados: R$220;

Três meses trabalhados: R$330;

Quatro meses trabalhados: R$440;

Cinco meses trabalhados: R$550;

Seis meses trabalhados: R$660;

Sete meses trabalhados: R$770;

Oito meses trabalhados: R$880;

Nove meses trabalhados: R$990;

Dez meses trabalhados: R$1100;

Onze meses trabalhados: R$1210;

Doze meses trabalhados: R$1320.

Como sacar o abono salarial do PIS/Pasep?

A CAIXA realiza o pagamento do abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada. O valor poderá ser movimentado através de um dos canais a seguir:

Conta-corrente, poupança ou Conta Digital caso o trabalhador seja cliente da instituição;

Conta poupança social digital, aberta automaticamente;

Em caixa eletrônico, casa lotérica ou correspondentes CAIXA Aqui, utilizando o cartão social e senha;

Em agências CAIXA, utilizando um documento original com foto.

Já o Banco do Brasil realiza o pagamento da seguinte forma:

Clientes do BB recebem em conta corrente ou poupança automaticamente;

Saque em agências utilizando documento original com foto;

Encaminhamento via TED para outras instituições financeiras.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)