Abono salarial do PIS/Pasep foi pago para mais de 4,2 milhões apenas em julho

O abono salarial do PIS/Pasep foi liberado para mais de 4,2 milhões de trabalhadores somente neste mês de julho. O “salário extra” foi depositado na conta de milhões de brasileiros na última segunda-feira, 17 de julho, com valor que varia entre R$110 e R$1320.

O pagamento do abono vem sendo feito desde o mês de fevereiro e se encerrou na última segunda. Tiveram direito ao pagamento os trabalhadores que atuaram no ano de 2021, ano-base para o pagamento do abono salarial neste ano.

Foram quase 3,66 milhões de trabalhadores da iniciativa privada que receberam o abono salarial pelo PIS, enquanto 544 mil servidores públicos receberam o abono salarial pelo Pasep. No total, o valor distribuído chegou a cerca de R$4,25 bilhões somente em julho.

No total, cerca de 22 milhões de trabalhadores receberam o abono salarial referente aos meses trabalhados em 2021. Os recursos são distribuídos a partir do Fundo de Amparo do Trabalhador, que liberou mais de R$20 bilhões para os pagamentos neste ano.

Como sacar o abono salarial do PIS/Pasep?

O abono salarial do PIS/Pasep é pago pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Trabalhadores inscritos no PIS recebem o benefício através de:

Conta Poupança CAIXA Fácil;

Conta Poupança Social Digital;

Cartão Cidadão.

Já os servidores públicos inscritos no Pasep recebem da seguinte forma:

Conta corrente ou poupança para clientes do BB;

Via portal gov.br para os trabalhadores que não são clientes do BB.

Prazo para sacar o abono salarial do PIS/Pasep em 2023

Os trabalhadores têm até o dia 28 de dezembro para movimentar o dinheiro recebido pelo abono salarial do PIS/Pasep. Caso não movimente o montante, o cidadão tem até cinco anos para receber o abono, contanto que entre com um recurso administrativo. Este é o caso de mais de 400 mil trabalhadores que perderam o prazo para sacar o abono salarial em 2022 (referente aos meses trabalhadores em 2020).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)