Abono salarial do PIS/Pasep: veja cinco formas inteligentes de investir o benefício

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base de 2021 foi encerrado na última segunda-feira, 17 de julho. Mais 20 milhões de brasileiros receberam o “salário extra” que foi pago entre fevereiro e julho deste ano.

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano de referência para os pagamentos, além de ter recebido, em média, até dois salários mínimos. É também necessário que o cidadão esteja inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

O valor do abono salarial varia de R$ 110 a R$ 1320, de acordo com a quantidade de meses trabalhados pelo cidadão em 2021. O benefício é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto os servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil.

Como gastar o abono salarial do PIS/Pasep de forma inteligente?

A inteligência artificial “Chat GPT” dá algumas dicas de como gastar o “salário extra” de maneira mais eficiente. Confira:

Quitação de Dívidas

Uma das melhores formas de aproveitar o abono salarial é destiná-lo para quitar dívidas pendentes. Priorizar o pagamento de contas em atraso, cartão de crédito ou empréstimos, reduzindo juros e encargos, é uma maneira de aliviar o peso financeiro mensal e começar a construir uma base mais sólida para o futuro.

Investimentos em Educação

Investir em conhecimento é um dos melhores investimentos que alguém pode fazer. Utilizar o abono salarial para pagar cursos, workshops ou até mesmo uma graduação, ou pós-graduação pode abrir portas para melhores oportunidades profissionais e aumentar a renda no longo prazo.

Constituição de Reserva de Emergência

Ter uma reserva de emergência é essencial para enfrentar imprevistos sem comprometer o orçamento. Utilize o abono salarial para iniciar ou aumentar essa reserva, que deve corresponder a, pelo menos, três a seis meses de despesas básicas.

Aportes em Previdência Privada

Pensar na aposentadoria é fundamental, e o abono salarial pode ser um ótimo recurso para contribuir com um plano de previdência privada. Ao investir nesse tipo de fundo, o trabalhador garante uma renda complementar para a terceira idade, assegurando uma vida mais tranquila após o término da vida profissional.

Realização de Sonhos e Metas

Por fim, utilizar o abono salarial para realizar um sonho, como fazer uma viagem, comprar um bem desejado ou investir em um projeto pessoal, pode trazer uma grande satisfação e motivação para continuar trabalhando e alcançando novos objetivos.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)