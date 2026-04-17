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6x1, 5x2, 4x3 e 12x36: entenda como funciona cada escala de trabalho

Modelos previstos na legislação definem jornadas, folgas e impactam rotina e pagamento do trabalhador

Hannah Franco
fonte

Entenda as escalas 6x1, 5x2, 4x3 e 12x36 no Brasil (Agência Brasil)

As escalas de trabalho voltaram ao centro do debate no Brasil após propostas que discutem mudanças na jornada, incluindo o fim do modelo 6x1. Apesar disso, diferentes formatos já são previstos na legislação e adotados por empresas conforme o tipo de atividade.

Mesmo com o limite de até 44 horas semanais, definido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cada escala organiza de forma distinta os dias de trabalho e descanso, o que impacta diretamente a rotina dos trabalhadores. Atualmente, os modelos mais comuns no país são 6x1, 5x2, 4x3 e 12x36, cada um com características específicas.

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Como funciona a escala 6x1

A escala 6x1 é uma das mais tradicionais no Brasil. Nesse modelo, o trabalhador atua por seis dias consecutivos e folga um. Para cumprir o limite de 44 horas semanais, a jornada diária costuma ser de cerca de 7 horas e 20 minutos.

Esse formato é comum em setores que funcionam todos os dias, como:

  • comércio;
  • indústria;
  • serviços essenciais.

Como funciona a escala 5x2

Na escala 5x2, o trabalhador cumpre cinco dias de trabalho e tem dois dias de descanso. As folgas não precisam ser necessariamente consecutivas, mas o modelo mais comum é com descanso aos sábados e domingos.

Para atingir as 44 horas semanais, a jornada diária geralmente é de 8 horas e 48 minutos. Em casos de carga reduzida, pode ser de 8 horas por dia, totalizando 40 horas semanais.

Como funciona a escala 4x3

A escala 4x3 prevê quatro dias de trabalho seguidos por três dias de descanso, sendo um modelo mais recente no país. Para manter 44 horas semanais, seria necessário trabalhar cerca de 11 horas por dia, o que ultrapassa o limite legal.

Por isso, esse formato costuma ser aplicado com jornadas reduzidas, como 36 horas semanais. A adoção depende de acordo ou convenção coletiva, já que não há previsão específica na legislação.

Como funciona a escala 12x36

Na escala 12x36, o trabalhador atua por 12 horas seguidas e descansa pelas 36 horas seguintes. Esse modelo é comum em áreas como:

  • saúde;
  • segurança;
  • serviços de plantão.

Na prática, o profissional trabalha cerca de 15 dias por mês, em ciclos alternados de trabalho e descanso. A escala foi regulamentada pela reforma trabalhista de 2017 e pode ser adotada por acordo individual ou coletivo.

Escalas influenciam pagamento e horas extras

A escala de trabalho não altera o salário-base, que é definido no contrato. No entanto, impacta o cálculo de horas extras e adicionais. De forma geral:

  • horas que ultrapassam a jornada devem ser pagas com adicional mínimo de 50%;
  • nas escalas 6x1 e 5x2, a regra segue o padrão da CLT;
  • na escala 12x36, só há hora extra se o limite de 12 horas for excedido.

Empresa pode mudar a escala de trabalho?

A mudança na escala é considerada uma alteração do contrato de trabalho. Por isso, só pode ocorrer com acordo entre empregador e empregado.

Segundo a CLT, a alteração deve ter consentimento mútuo e não pode causar prejuízos ao trabalhador. Situações que afetem estudos, outro emprego ou responsabilidades pessoais podem ser questionadas na Justiça.

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