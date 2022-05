Mais de 60 adolescentes são apreendidos em festa, quebram ônibus e fazem ‘dança’ em delegacia

Adolescentes foram apreendidos pela polícia de Teresina, no Piauí, após serem retirados de uma festa, onde havia álcool e drogas. O grupo com mais de 60 crianças e adolescentes foi flagrado quebrando o ônibus da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semcaspi), que estava no local recolhendo os jovens, em apoio à Polícia Militar. Os jovens ainda fizeram uma dança coreografada na delegacia.

VEJA MAIS

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível ver os jovens em três momentos diferentes: na festa, fugindo do ônibus da Semcaspi - após danificarem as janelas do veículo - e também na delegacia. Tudo foi compartilhado na internet pelos adolescentes participantes da situação. As cenas serão preservadas, por se tratarem de adolescentes.

Os agentes chegaram ao local após denúncias e encontraram crianças e adolescentes, sem a presença de pais ou responsáveis. Vários deles estariam ingerindo álcool e usando drogas. A apreensão aconteceu durante a operação Parador 27, que visa combater a exploração sexual de menores - deflagrada pela Polícia Militar em todo o Brasil. Em Teresina, a fiscalização aconteceu em parceria com a Secretaria de Assistência Social.

No total, foram encontrados 63 crianças e adolescentes na festa, com idades entre 11 e 17 anos. Vinte e cinco deles foram levados para casa pelos pais. Outros 38 foram conduzidos para a Central de Flagrantes, e de lá levados para casa pela Semcaspi. Os donos do local do evento e a organização da festa foram autuados. Os pais dos adolescentes também serão autuados e chamados a comparecer no Conselho Tutelar.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)