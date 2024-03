Dia da Mulher: 10,6 mil feminicídios foram registrados no Brasil em oito anos, diz pesquisa

O Brasil registrou 10,6 mil feminicídios em todo país, de 2015 a 2023, de acordo com um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Em 2023, segundo a pesquisa, 1,4 mil mulheres foram assassinadas. O feminicídio é caracterizado como o assassinato decorrente de violência contra a mulher, em razão da condição do sexo ou quando demonstrado desprezo pela condição de mulher. Em 2023, o Brasil teve uma taxa de 1,4 assassinatos para cada grupo de 100 mil mulheres, representando um crescimento de 1,6% em relação ao ano anterior.

O estado com a maior taxa de feminicídios foi o Mato Grosso, com 2,5 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres. Em números absolutos, São Paulo fica me primeiro lugar, com 221 casos em 2023. A taxa do estado, entretanto, é menor do que a média nacional, com uma morte para cada grupo de 100 mil mulheres. Em comparação com 2022, foi registrada alta de 13,3% no número de feminicídios no estado.

Roraima foi o estado que mais teve crescimento no número de casos, que passou de três para seis no ano passado. A taxa foi de 1,9 mulheres para cada 100 mil. Em segundo lugar nas mais altas taxas de feminicídios estão os estados do Acre, Rondônia e Tocantins, com 2,4 mortes para cada 100 mil mulheres.

No Acre, houve crescimento de 11,1% de um ano para o outro, registrando dez feminicídios no ano passado. Em Rondônia houve queda de 20,8% nesse tipo de crime, com 19 casos em 2023. Enquanto Tocantins teve um aumento de 28,6%, com 18 mortes no ano passado.