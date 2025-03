Workshop de defesa pessoal capacita mulheres para enfrentarem situações de risco

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o projeto “O Jeito Que É Nosso” realizará uma programação especial, em Belém, neste sábado (8). O evento oferece uma série de atividades voltadas ao empoderamento feminino, com destaque para o Workshop de Defesa Pessoal, uma das principais atrações da programação.

O workshop, conduzido por Carol Leão e Yasmin Braza, terá o objetivo de ensinar técnicas simples e eficazes de defesa para capacitar as mulheres a se sentirem mais seguras e preparadas para enfrentar situações de risco. A atividade será realizada às 10h, no Hall do Bloco C da Estácio FAP, e será aberta ao público, com entrada gratuita.

A programação do evento segue com outras atividades que também celebram o empoderamento feminino, como o Painel sobre Sustentabilidade nos Negócios Femininos, com Jaci Garcia, Lucinha Azeredo, Erika Siqueira, Liliane Obando e Cleide Pinheiro, às 9h30. O painel abordará a importância da sustentabilidade nas iniciativas lideradas por mulheres, além de discutir estratégias para criar negócios mais conscientes e impactantes.

Outro destaque do dia será o desfile do Movimento Moda Paraense e a apresentação de dança com o Studio Lucinha Azeredo, às 11h30.

O projeto “O Jeito Que É Nosso” é idealizado pela jornalista e professora Arcângela Sena, em parceria com a Faculdade Estácio do Pará e apoio do CCPA. Para Arcângela Sena, idealizadora do projeto, eventos como este são essenciais para destacar o poder das mulheres e promover a união. “Cada mulher tem uma história, uma voz e um poder único. Este evento é uma celebração dessa diversidade e um lembrete de que, juntas, podemos superar qualquer desafio e construir um futuro mais igualitário”, afirmou.

Serviço:

Local: Faculdade Estácio do Pará – rua Municipalidade, 839, Umarizal, Belém

Data: 8 de março

Entrada gratuita