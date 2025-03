‘Remada das Mulheres’ une esporte e empreendedorismo ribeirinho na ilha do Combu

Remadoras de Belém irão se reunir, na manhã deste sábado (8), nas águas do rio Guamá, para a tradicional “Remada das Mulheres”, um evento que celebra a união feminina no esporte e incentiva a economia criativa das comunidades ribeirinhas. A concentração será a partir das 5h30, na sede da Associação de Remo Guajará, na Marina de Belém, no bairro da Condor. A saída está prevista para as 6h30, reunindo três modalidades de remo: olímpico (Remo Guajará), caiaque (Ozone Conexão Aventura) e canoa havaiana (Marear Canoagem).

Para a organizadora Sylvia Gayoso, a remada já se consolidou como um grande momento de conexão. “Todo ano fazemos. É um grande e lindo encontro no meio da maré, conexão entre remadoras de vários clubes e modalidades de remo”, afirma.

Encontro com as mulheres do Combu

Neste ano, a “Remada das Mulheres” terá um diferencial: as remadoras irão atravessar o rio para um encontro especial com as moradoras da ilha do Combu. A programação inclui um café da manhã ribeirinho e uma roda de conversa sobre saúde feminina, promovida pelo Instituto Apoema.

Daniella Jacob, da Associação de Remo Guajará, explica a importância da iniciativa. “Este ano nós, remadoras, iremos atravessar para confraternizar com essas mulheres ribeirinhas, que moram na comunidade do Combu. Valorizamos o turismo de base comunitária, onde essa comunidade local é protagonista. O espaço que elas ocupam é lindo e precioso. Precisamos contribuir para a sustentabilidade, valorizando seus produtos, serviços, respeitando o ambiente onde elas vivem”, ressalta.

Economia criativa

Além das atividades esportivas e de bem-estar, a programação inclui a Feira de Economia Criativa, que irá expor produtos como mudas de plantas medicinais, bombons, pão caseiro, biojoias, farofa especial e biscoitos artesanais, todos produzidos por mulheres da Comunidade Beira Rio do Combu.

Serviço – Remada das Mulheres

Data: 8 de março (sábado)

Local: Associação de Remo Guajará (antigo Iate Clube)

Concentração: 5h30

Saída: 6h30

Café ribeirinho: 7h

Trilha Beira Mar e Feira de Economia Criativa: a partir das 8h30

Momento de autocuidado e palestra sobre saúde feminina (Instituto Apoema)