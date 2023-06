Voo cancelado no aeroporto internacional de Belém causa tumulto

O cancelamento de um voo com destino para São Paulo, da companhia Latam, causou alvoroço no pátio de embarque do Aeroporto Internacional de Belém, na tarde desta terça-feira (27). Os passageiros estavam indignados pela espera por solução do problema, uma vez que o voo foi remarcado para 12h de quarta-feira (28). O motivo de cancelamento repassado aos passageiros foi a necessidade de manutenção da aeronave.

O aposentado Sérgio Almeida, que é paraense, mas tinha um compromisso de trabalho no Rio de Janeiro, disse que ficou indignado com o cancelamento, mas também pelo descaso da companhia aérea, pois destaca que ficou por mais de três horas esperando por uma solução. "Eu estou aqui no aeroporto desde às 9h30. O voo estava marcado para 12h, mas depois que informaram o cancelamento, não ofereceram nada, nem água e nenhum tipo de alimento", falou o aposentado indignado.

A servidora pública Lucia Silva tem compromisso em Lisboa, Portugal, e estava com o voo para São Paulo, nesta terça, e ela disse que precisa seguir viagem o quanto antes. A passageira informou que todos os passageiros chegaram a embarcar na aeronave, onde ficaram aproximadamente uma hora esperando. "De repente, eles disseram para todos descerem, pois o voo tinha sido cancelado por necessidade de manutenção, mas a questão toda é que eu preciso chegar em Portugal na data prevista", reclama a passageira.

Após a notícia do cancelamento, os passageiros foram levados para uma sala de espera e, depois para o pátio, onde ficam os guichês de embarque.

"Estamos aqui desde uma hora da tarde e funcionários passam aqui, pegam nosso nome e não dão uma informação concreta. Já anotaram os meus dados umas três vezes", disse Carlos Brito.

Carlos é paraense e está em Belém para visitar a família, mas as férias terminaram e ele precisa voltar ao trabalho. "Minhas férias terminam hoje (terça), a sorte que minha chefia é tranquila e entendeu esse problema todo, mas não deixa de ser um transtorno", destaca o passageiro.

Uma idosa de 77 anos, que se identificou apenas por Zelinda, disse que veio para Belém a passeio e que seu destino é Florianópolis. Zelinda era uma das passageiras que estava no aguardo da solução do problema e reforçou sobre o desgaste e cansaço enfrentado. "É terrível ficar aqui em pé esperando uma solução. Estou bem cansada", reclamou a idosa.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a companhia aérea para que fosse dada uma explicação sobre o cancelamento do voo, mas a atendente disse que não tinha ninguém disponível. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) também foi acionada pela reportagem, mas aguarda retorno.

Os passageiros do voo cancelado foram levados para hotéis da cidade e o voo foi remarcado para esta quarta-feira (28).