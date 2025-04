‘Viradão da Saúde’: Outeiro recebe atendimentos médicos especializados nesta sexta-feira (25)

Pacientes cadastrados nas unidades básicas de saúde de Outeiro, em Belém, terão acesso a serviços especializados gratuitos nesta sexta-feira (25), por meio do projeto Viradão da Saúde. A iniciativa, que ainda integra a programação do aniversário do distrito, celebrado em abril, será realizada a partir das 18h, na sede da Escola Bosque, em Outeiro.

O Viradão, realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), pretende garantir cerca de 150 atendimentos. Entre as especialidades disponíveis estão: cirurgia geral, endocrinologia, oftalmologia e dermatologia. Além das consultas, haverá a possibilidade de encaminhamento para exames de imagem e laboratoriais, conforme a necessidade clínica identificada.

Dependendo da avaliação médica, os pacientes poderão ser direcionados para outras especialidades da rede municipal de saúde. A equipe da Sesma realizou a triagem dos usuários com antecedência e entrou em contato direto para confirmar e agendar os atendimentos.

Edições anteriores

Nas edições passadas, mais de 1.500 pessoas foram atendidas, reduzindo em mais de 50% as filas de espera em diversas especialidades. A iniciativa tem ampliado o acesso a serviços de saúde especializados, garantindo dignidade e cuidado às comunidades mais necessitadas.

A primeira edição do Viradão ocorreu em janeiro, na Usina da Paz do Bengui, atendendo moradores dos bairros Bengui e Tapanã. A segunda edição foi realizada no distrito de Icoaraci, e a terceira retornou ao bairro do Tapanã.

Confira a programação

‘Viradão da Saúde em Outeiro’. Data: 25 de abril. Horário: 18h às 22h. Local: Escola Bosque, Av. Nossa Sra. da Conceição – São João do Outeiro.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com