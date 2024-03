Um vídeo que começou a circular nas redes sociais na manhã desta terça-feira (19/3) mostra uma mulher descendo do carro para despejar uma sacola de lixo no meio da rua, em Belém. O flagrante foi feito na esquina da Rua de Óbidos com a Avenida 16 de Novembro no bairro da Cidade Velha.

