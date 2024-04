Vídeo flagra homem furtando cabos de um poste em São Brás

Um homem foi flagrado furtando cabos de um poste, localizado na avenida Magalhães Barata com a rua Três de Maio, no bairro de São Brás. O flagrante começou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (26) após um registro feito no por uma pessoa que passava pelas proximidades no momento do furto. Até o momento, não se tem confirmação se a fiação é de telefonia ou de energia elétrica e se o caso foi nesta sexta.

Nas imagens, um homem vestido com uma camisa cinza e uma bermuda colorida aparece cortando os cabos sem qualquer proteção. Apoiado entre uma árvore e o poste, ele retira os fios e joga a uma outra pessoa - também de camiseta e bermuda - que estava esperando por ele.

Mesmo com a grande circulação de pedestres e condutores no trecho, localizado no centro da capital, o homem não se intimida e continua realizando a ação pendurado entre o poste e a árvore. A ação dura pouco mais de 30 segundos. Com tranquilidade, o homem vai retirando os fios.

Também nas imagens, é possível observar que parte dos fios ficam pendurados nas proximidades da calçada da via. Até então, os dois homens não foram identificados. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem também pediu mais informações à Equatorial para confirmar se os cabos eram de energia elétrica. A reportagem aguarda retorno.