Vídeo de casal tomando banho na Baía do Guajará viraliza na web

Um momento inusitado postado por uma internauta chamou atenção nas redes sociais. Um casal viralizou após ter momentos íntimos tomando banho na Baía do Guajará, em Belém, próximo ao Mercado Ver-o-Peso. Na ocasião, os dois trocam beijos apaixonados e não se importam com as pessoas olhando.

VEJA MAIS

O vídeo foi compartilhado pela internauta Luana Leal com a legenda: "O melhor do Pará é o paraense, a definição da frase 'Para o amor não existe hora e nem lugar'". Logo depois, os comentários bombaram no Instagram, "O veropa não é para amadores" comentou um seguidor. "Jack e Rose se apaixonam e vivem um amor impossível", brincou uma seguidora.