Viagem de férias: confira dicas para a revisão do carro antes de pegar a estrada

Com as férias de julho batendo à porta, há paraenses que já estão de malas prontas para pegar estrada para os balneários do Estado. Neste período, o aumento de quem sai da capital para “botar o pé na areia” é notório. Porém, para poder se divertir de maneira consciente e segura, é necessário levar o carro para uma revisão em uma oficina de confiança, para evitar dores de cabeças aos veranistas e, até mesmo, possíveis acidentes.

Eimar Souza, tem 57 anos, e trabalha quase a vida toda como mecânico. Ele explica que os condutores precisam estar atentos na revisão preventiva, que costuma ser feita a cada seis meses. O valor para esse serviço que, geralmente, dura quatro horas, pode chegar a custar de R$ 500 a R$ 1 mil, segundo ele. Mas é feito para garantir a segurança dos ocupantes do carro. “Condutores que vão fazer viagens precisam fazer as revisões preventivas, como: calibragem de pneu, alinhamento de suspensão, balanceamento de rodas, verificação dos freios, do motor e da iluminação do veículo. Nossas estradas, hoje, são peculiares, mas tudo é feito para a segurança do cliente”, conta.

O mecânico Eimar Souza dá dicas de como viajar de carro nessas férias preservando o automóvel e as vidas dos demais (Ivan Duarte / O Liberal)

De acordo com o especialista, os problemas que ele mais costuma perceber nos carros revisados são no freio, que quando está muito duro, é sinal de possíveis falhas no disco (promove a desaceleração e a parada do veículo pelo contato com as pastilhas em sua superfície) ou no fluido do sistema (responsável por fazer o freio funcionar de maneiro segura e eficiente). Além de defeitos na suspensão, que atua na sustentação do veículo, suavizando os impactos sentidos pelo chassi (atua no reconhecimento de fraudes) e na carroceria. O que traz uma suavidade no momento da direção.

E, por fim, falta de manutenção do óleo do automóvel, que é responsável por manter o motor do carro lubrificado, ele evita o atrito entre as peças e o desgaste delas. Caso o óleo não esteja funcionando da forma correta, ou seja, velho, isso pode fazer com que o motor dê os famosos “engasgos”. Em casos mais críticos pode até travar de vez.

O motorista também não pode esquecer de ter os pneus analisados na oficina. Além do risco de levar multa, pneus desgastados podem fazer com que o veículo derrape com mais facilidade em chuvas ou, inclusive, durante curvas em baixa velocidade. “A cada 60 mil quilômetros, os motoristas precisam fazer a revisão dos pneus. Verificamos o TWI (Tread Wear Indicator – Indicador de Desgaste, em tradução livre), quando ele fica careca, significa que já rodou muito e chegou no limite. Se o cliente for com um pneu assim para rua pode levar multa. Além de colocar a vida dele e das outras pessoas me risco”, acrescenta.

A luminosidade do veículo também merece uma atenção especial, já que serve para deixar o veículo visível durante o dia, sem que o motorista precise usar o farol baixo, assim como melhorar a visibilidade em locais onde não tem iluminação. Outra coisa que Eimar afirma que precisa ser revisado é o estado da palheta do limpador do para-brisa. “A palheta do limpador é substituída a cada seis meses. Mas como estamos vivendo esse clima quente, essas palhetas ressecam muito, então essa necessidade de troca é de três em três meses”, esclareceu ele.

Desde 1998, o Conselho Nacional de Segurança de Trânsito (CONTRAN) determinou uma série de equipamentos de segurança obrigatórios para a circulação de veículos no Brasil. “Outras coisas que precisam ser analisadas são a chave, triângulo e macaco, que são ferramentas de segurança. Para uma viagem, precisamos dar uma olhada nesses itens. Se vir a acontecer a situação de um pneu furado, as ferramentas precisam estar em perfeitas condições para resolver esse problema. Caso não estejam, essa troca fica inviabilizada”, acrescentou.

Eimar pontuou que, ao deixar o carro na areia e na chuva, não tem porquê se preocupar, uma vez que há possibilidade de danos graves ao automóvel. No entanto, no caso do condutor que estiver aproveitando as férias na praia com o veículo do lado, ele precisará levar o carro para passar uma limpeza, já que pode comprometer o funcionamento dos componentes elétricos e oxidar a fiação, acarretando em mais problemas futuros.

Orientações

Para evitar o risco de que os condutores sejam penalizados com multas e infrações, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta que os motoristas façam revisão nos seus veículos, verificando equipamentos obrigatórios, como estepe, triângulo, macaco e itens como pneus, suspensões e freios. É essencial verificar, ainda, a documentação do veículo antes de viajar, além de sempre ter em mãos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Não consumir bebida alcoólica se estiver dirigindo também é uma das recomendações. Além disso, o respeitem ao limite de velocidade, a ultrapassem somente em locais permitidos e utilizar todos os equipamentos de segurança obrigatórios também são primordiais ao estar na direção.

Entre as infrações mais registradas pela PRF durante a Operação Férias Escolares 2022 foram:a não utilização do cinto de segurança, do capacete e dos Dispositivos de Retenção para Crianças (DRC), além de ultrapassagens indevidas e combinação do uso de álcool e direção. Nos casos em que os condutores venham a "ficar no prego", a primeira orientação é remover o veículo da pista para evitar acidentes. Caso não seja possível, é necessário sinalizar de forma correta (com a utilização do triângulo) até a resolução do problema. Dependendo da emergência, a instrução é ligar para o 191.

Confira cuidados a serem tomados com o carro antes de botar o pé na estrada:

- Checar o alinhamento da suspensão e balanceamento das rodas

- Ver se os pneus estão carecas e com a calibragem em dia

- Observa se o óleo do motor está funcionando da maneira correta e o nível de água do radiador

- Analisar o estado de todas as lâmpadas do veículo, como faróis, lanternas, setas e luz de freio

- Examinar as condições dos itens e ferramentas de segurança (para-choques, cintos de segurança, espelhos, airbags, para-brisa e para-sol, triângulo, chave de roda, macaco e estepe) e se todos estão dentro do automóvel

- Verificar se o documento do carro está em dia