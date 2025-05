Viaduto da avenida Mário Covas com a Três Corações beneficia mais de 500 mil pessoas

O Governo do Pará vai entregar, neste sábado (17), o viaduto da avenida Mário Covas com a avenida Três Corações, em Ananindeua. O equipamento será o 4° a ser entregue à população desde de 2023 e vai beneficiar mais de 500 mil pessoas. Ainda segundo o governo estadual, o novo viaduto vai transformar a mobilidade na região, desafogando o trânsito, trazendo mais fluidez e garantido menos tempo gasto no trajeto de toda população que mora no entorno.

A inauguração do viaduto estava marcada, inicialmente, para o dia 30 deste mês, conforme havia anunciado o governador Helder Barbalho. Ele tinha dado essa informação ao entregar, à população, no dia 30 de abril, o viaduto da BR-316 com a avenida Independência. Naquela mesma oportunidade, o governador informou que, em 30 de julho, será inaugurado mais um equipamento - o Viaduto Mário Covas com Independência. Outros dois viadutos já foram entregues para a população - o da avenida Ananin, em 2023, e o viaduto da BR-316 com Alça Viária, em dezembro de 2024.

O viaduto da Mário Covas com a Três Corações também recebeu intervenção artística inspirada nas belezas da Amazônia, assim como outros viadutos entregues recentemente na Região Metropolitana de Belém. Além de divulgar a cultura da região, esses desenhos também embelezam a cidade.

VEJA MAIS:

O artista Mpris Graffitis ao lado do seu trabalho: "A força da onça, o poder que ela tem. Ela é como se fosse uma entidade dentro da floresta" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

O artista Moisés Oliveira, conhecido como Mpris Graffitis, participou da intervenção artística no viaduto que será inaugurado neste sábado. E, nesta sexta-feira (16), ele estava no local, acompanhado das duas filhas, que também atuam na mesma área que ele. “A minha arte é essa aqui: intervir na cidade com personalidade dentro da nossa cultura e das nossas raízes”, disse. Ele falou sobre o trabalho feito no viaduto, em que desenhou onça e arara. “A biodiversidade tem relação com a natureza. A força da onça, o poder que ela tem. Ela é como se fosse uma entidade dentro da floresta. Ela é a grande rainha da floresta. E a arara, que é fundamental, e ela é a marca registrada desse maior evento climático que vai ter, que é a COP, que está chegando e está agregando valor à cidade, trazendo coisas boas”, contou.

Para Mpris Graffitis, participar desses trabalhos é importante. “Para mim, é sensacional porque eu tenho a oportunidade de estar com as minhas filhas. Elas estão crescendo dentro desse contexto da arte e hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com elas. Para mim, isso é incrível. Como pai, é uma realização”, disse. Ele também deixou sua arte no viaduto da Alça Viária. “E fomos convidados para fazer esse aqui da Três Corações”, contou.

Sobre o trabalho no viaduto da Alça Viária, ele comentou que é uma linha de trabalho que se segue. “Os elementos da natureza, a biodiversidade natural, a fauna, a flora, essa é a ideia. Tudo da nossa região”, disse ele, que tem 48 anos e 23 de grafite. Ele estava com as filhas Glória, 20 anos, e Clara, 18.

Intervenção artística no viaduto da avenida Mário Covas com a avenida Três Corações, em Ananindeua (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

O frentista Rafael Modesto da Silva, 39 anos, trabalha ao lado do viaduto da avenida Mário Covas com a avenida Três Corações. Ele gostou dos desenhos. “Mudou nossa realidade para melhor. Mudou todo o cenário”, disse. Rafael afirmou que esses trabalhos deveriam ser feitos em outros pontos da cidade. “Isso aí atrairia os olhares das pessoas que viessem visitar o nosso estado, ver a nossa cultura. Muda todo o paisagismo. Mostra a nossa cultura paraense em todos os sentidos. É uma representação da realidade da nossa terra, do nosso sangue”, contou.