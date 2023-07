'Viado da Bike' pede assistência para tratar varizes: 'uma ajuda é bem-vinda'

José Américo da Silva, popularmente conhecido como “Viado da Bike”, está com problemas de saúde. O humorista e escritor Gera Wellington compartilhou em seu perfil no Instagram, na segunda-feira (17), pedindo ajuda para o seu Américo, que aguarda tratamento para melhorar as varizes que tem na perna. Essa condição é responsável por dilatar as veias e resultar em problemas de circulação do sangue. Por conta disso, o ilustre ciclista da capital teve que se afastar das ruas e deixar a bicicleta de lado, o que também acabou prejudicando o sustento dele.

Na publicação, Wellington afirma que iria gravar com José como uma forma de mostrar que estava conhecendo famosos de um jeito descontraído. Porém, de surpresa, a conversa tomou outro rumo. “A simplicidade dele me tocou quando eu disse que estou com a minha mãe internada e que vai realizar quimioterapia. Ele desejou sorte a ela e que Deus a abençoasse. Fiquei tocado”, disse o criador de conteúdo.

Américo revelou para Gera que espera há dois meses por cirurgia pela Unidade de Referência Especializada (Ures) do bairro do Reduto ou por um posto de saúde. Além do problema de saúde, ele pediu cesta básica para quem puder ajudar. “Quem quiser dar de coração, eu aceito”, relatou José. “Tantas vezes alegrou a gente e agora está nessa situação. Alguém que possa ajudar com essa cirurgia, a gente vai contar com vocês”, acrescentou o Gera.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento às secretarias de Estado e municipal de Saúde e aguarda retorno.

Quem quiser ajudar pode entrar em contato com o seu Américo diretamente pelo número (91) 99989-0610

Quem é o "Viado da Bike"?

Em março do ano passado, a redação integrada de O Liberal havia conversado com Américo justamente sobre essa doença que ele tem e que estava precisando de doações. Ele ganha a vida fazendo pequenos bicos na vizinhança, como compras na feira, entrega de roupas, capinagem, entre outros.

José Américo da Silva é natural de Teresina, no Piauí, e veio para capital paraense ainda criança, onde cresceu e se criou andando de bicicleta, visitando todos os bairros e até municípios da Região Metropolitana de Belém. O apelido "Viado da Bike" veio depois que José Américo apareceu em um programa de TV pedalando e acenando para as pessoas que o encontravam na rua.