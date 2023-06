Verão 2023: rua Franklin de Menezes, em Outeiro, passa por obras de revitalização e saneamento

A Prefeitura de Belém realiza obras no distrito de Outeiro, com o objetivo de proporcionar melhorias para quem optar por passar as férias de julho na ilha. Dentre os serviços realizados, estão a revitalização e saneamento da rua Franklin de Menezes, via principal de acesso à Praia Grande.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) também realiza serviços de roçagem e limpeza das principais vias e praias do distrito. O objetivo é garantir um ambiente limpo e agradável para os veranistas e moradores.

De acordo com a gestão municipal, a Agência Distrital de Outeiro (Arout) está organizando um encontro, para a próxima quinta-feira (22), com os órgãos envolvidos nas execuções dos trabalhos, voltados para as áreas de infraestrutura, segurança e lazer, na perspectiva de afinar as ações integradas.

A administração da Arout adianta que, entre as programações previstas para julho, estão torneios esportivos de várias modalidades e o concurso de beleza Garota Verão 2023.

As secretarias municipais de Saneamento (Sesan), de Urbanismo (Seurb), de Meio Ambiente (Semma), de Turismo (Belémtur), de Saúde (Sesma), de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), e de Planejamento e Gestão (Segep), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal de Belém (GMB), Defesa Civil de Belém, Polícia Militar e Conselho Tutelar da região distrital vão trabalhar de forma integrada para atender a população no veraneio de 2023.