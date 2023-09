"Vem pra Lib" apresenta opções de novas oportunidades para anunciantes

A TV Liberal vem cada vez mais estreitando parcerias com agências de comunicação e publicidade e anunciantes como forma de ampliar as oportunidades comerciais no Pará. Mesmo com o ano finalizando, a emissora ainda possui oportunidades, que foram apresentadas por meio do “Vem pra Lib” com um catálogo de opções de projetos de 2023 e os projetos do próximo ano, que vem com novidades. O projeto foi apresentado na última terça-feira (27), durante cerimônia.

Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da TV Liberal, diz que nos últimos anos a emissora vem mostrando os projetos aos anunciantes com antecdência que é uma forma de o anunciante escolher com calma e programar seu orçamento com antecedência.

A emissora dispõe de cinco boas oportunidades comerciais para os próximos meses. A primeira delas é o Itália Mia, festival de cultura italiana que será realizado Grupo Liberal nos dias 3, 4 e 5 de novembro, na Estação das Docas, em Belém. Esse ano, o evento faz homenagem ao padre italiano Giovanni Gallo.

Na sequência, a TV Liberal exibe no dia 11 de novembro, após o Jornal Hoje, o documentário sobre a vida do padre italiano, que deixou um grande legado ao Pará, sobretudo para os povos do Marajó, onde fundou o Museu do Marajó. O material foi produzido pelo Jornalismo da TV Liberal e destaca o personagem.

Em dezembro, haverá a cobertura especial da COP 28, com a equipe de jornalismo da emissora acompanhando as discussões direto de Dubai. Tem ainda os dois programas especiais de fim de ano do já consagrado projeto Sons do Pará. Este ano o tema será “barzinho”. Fechando o ano, o registro dos fatos que marcaram a vida dos paraenses na Retrospectiva Pará 2023.

Durante o ‘Vem pra Lib’, a TV também lançou o Book de Projetos 2024. O material digital reúne nove projetos da Rede Liberal com os seus respectivos planos comerciais já detalhados: Rainha das Rainhas, Troféu Rômulo Maiorana, Corpus Christi, Círio de Nazaré, Corrida do Círio, Círio de Marabá, Romaria de Castanhal, Sons do Pará e Retrospectiva Pará.

VEJA MAIS

“Há três anos, passamos a apresentar ao mercado os nossos projetos em setembro do ano anterior. Assim, nossos parceiros têm tempo para selecionar, de forma estratégica, as oportunidades comerciais que têm mais aderência ao seu negócio e podem prevê-las dentro do seu orçamento. Trabalhando com planejamento e previsibilidade, todos ganham”, destaca Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da TV Liberal.

Os projetos apresentados no book focam em três pilares: jornalismo, esporte e entretenimento. Entre as novidades, mídias de apoio com VT’s de patrocinadores, personalização de cotas, breaks exclusivos, ações de conteúdo e ativações com itens promocionais e de arena.

Além dos projetos do Book 2024, o próximo ano também reserva oportunidades sazonais. Entre elas, um projeto especial de aquecimento para a COP 30, que será oferecido ao mercado ainda em dezembro deste ano, e o G Experience. Trata-se de uma exposição imersiva, itinerante e única, que vai trazer para Belém o universo dos programas Globo e TV Liberal.

Rede Liberal

Afiliada Rede Globo no Pará, a TV Liberal tem sede em Belém. Cobre 82 municípios paraenses por meio da Rede Liberal, com emissoras nas cidades de Altamira, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Redenção. Juntas, dialogam com mais de 6 milhões de telespectadores potenciais.

Fundada há 47 anos pelo empresário e jornalista Romulo Maiorana, a TV Liberal abrange um estado de oportunidades e coleciona, ao longo da história, contribuições para a comunicação e mídia no Norte do Brasil.