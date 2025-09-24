Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Veja onde ajudar: Campanha de doação de absorventes em Belém quer beneficiar mais de 10 mil mulheres

A iniciativa, organizada pela Escola Judicial do Pará, combate a pobreza menstrual e já arrecadou mais de 23 mil absorventes

Dilson Pimentel
fonte

Até agora, foram arrecadados 23.622 absorventes externos e 56 absorventes internos (user18526052 / Freepik)

A campanha “Todas Cuidadas” pretende beneficiar mais de 10 mil mulheres em situação de vulnerabilidade, combatendo a pobreza menstrual por meio da arrecadação e distribuição de absorventes. A iniciativa, realizada pela Escola Judicial do Pará (EJPA), ligada ao Tribunal de Justiça do Pará, já arrecadou mais de 23 mil absorventes externos. A ação, coordenada pela desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, segue até 1º de dezembro e mobiliza a sociedade para doações.

EJPA explica objetivos e metas da campanha

Sob a coordenação da diretora-geral, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a iniciativa, executada pela servidora Lorena Magalhães Freire da Silva, tem como objetivo garantir dignidade menstrual a mulheres em situação de vulnerabilidade social, mobilizando a sociedade para a doação, distribuindo os produtos arrecadados e sensibilizando a comunidade sobre a importância da dignidade menstrual e seus impactos na vida das mulheres.

A campanha começou no dia 31 de março e seguirá até 1º de dezembro deste ano. Até agora, foram arrecadados 23.622 absorventes externos e 56 absorventes internos. A distribuição começou a ser feita em abril. A distribuição é feita sempre após a arrecadação. A meta é beneficiar mais de 10 mil mulheres, ainda segundo o Tribunal de Justiça do Pará.

VEJA MAIS

image Projeto voluntário combate pobreza menstrual de mulheres em Belém
A iniciativa visa realizar a doação de kits de higiene e levar ações de cidadania para mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

image Em Belém, campanha arrecada absorventes para combater a pobreza menstrual
A campanha teve inicio nesta segunda-feira (24) e vai até o dia 25 de abril

Veja onde e como fazer a sua doação

O material pode ser doado nos seguintes prédios do Tribunal de Justiça do Pará, durante a semana, de 8h às 18h:

  • Edifício-Sede (avenida Almirante Barroso, 3.089)
  • Escola Judicial (Rua Antônio Barreto, 1176)
  • Fórum Cível (Praça Felipe Patroni, na Cidade Velha)
  • Fórum Criminal (Rua Tomázia Perdigão, nº 310, na Cidade Velha)
  • Juizado Especial da Tamandaré (Av. Almirante Tamandaré, nº 873)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

escola judicial

tjpa

pobreza menstrual
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Árvore do Círio: uma releitura criativa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Yeda Chaves transforma a própria casa em um altar criativo de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, misturando fé, cultura e memória afetiva

24.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

BELÉM

Brechó da Trindade: solidariedade que transforma vidas e une casais

O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia

22.09.25 21h44

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

SUSTENTABILIDADE

Do canal à construção: lixo coletado por ecobarreiras em Belém se transforma em tijolos ecológicos

Lixo coletado pelas primeiras ecobarreiras colocadas nos canais da capital paraense já está sendo reutilizado e, além dos tijolos, devem virar matéria-prima sustentável para outros objetos

21.09.25 8h00

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda