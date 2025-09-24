Veja onde ajudar: Campanha de doação de absorventes em Belém quer beneficiar mais de 10 mil mulheres
A iniciativa, organizada pela Escola Judicial do Pará, combate a pobreza menstrual e já arrecadou mais de 23 mil absorventes
A campanha “Todas Cuidadas” pretende beneficiar mais de 10 mil mulheres em situação de vulnerabilidade, combatendo a pobreza menstrual por meio da arrecadação e distribuição de absorventes. A iniciativa, realizada pela Escola Judicial do Pará (EJPA), ligada ao Tribunal de Justiça do Pará, já arrecadou mais de 23 mil absorventes externos. A ação, coordenada pela desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, segue até 1º de dezembro e mobiliza a sociedade para doações.
EJPA explica objetivos e metas da campanha
Sob a coordenação da diretora-geral, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a iniciativa, executada pela servidora Lorena Magalhães Freire da Silva, tem como objetivo garantir dignidade menstrual a mulheres em situação de vulnerabilidade social, mobilizando a sociedade para a doação, distribuindo os produtos arrecadados e sensibilizando a comunidade sobre a importância da dignidade menstrual e seus impactos na vida das mulheres.
A campanha começou no dia 31 de março e seguirá até 1º de dezembro deste ano. Até agora, foram arrecadados 23.622 absorventes externos e 56 absorventes internos. A distribuição começou a ser feita em abril. A distribuição é feita sempre após a arrecadação. A meta é beneficiar mais de 10 mil mulheres, ainda segundo o Tribunal de Justiça do Pará.
Veja onde e como fazer a sua doação
O material pode ser doado nos seguintes prédios do Tribunal de Justiça do Pará, durante a semana, de 8h às 18h:
- Edifício-Sede (avenida Almirante Barroso, 3.089)
- Escola Judicial (Rua Antônio Barreto, 1176)
- Fórum Cível (Praça Felipe Patroni, na Cidade Velha)
- Fórum Criminal (Rua Tomázia Perdigão, nº 310, na Cidade Velha)
- Juizado Especial da Tamandaré (Av. Almirante Tamandaré, nº 873)
