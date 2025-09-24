Veja onde ajudar: Campanha de doação de absorventes em Belém quer beneficiar mais de 10 mil mulheres

A campanha “Todas Cuidadas” pretende beneficiar mais de 10 mil mulheres em situação de vulnerabilidade, combatendo a pobreza menstrual por meio da arrecadação e distribuição de absorventes. A iniciativa, realizada pela Escola Judicial do Pará (EJPA), ligada ao Tribunal de Justiça do Pará, já arrecadou mais de 23 mil absorventes externos. A ação, coordenada pela desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, segue até 1º de dezembro e mobiliza a sociedade para doações.

EJPA explica objetivos e metas da campanha

Sob a coordenação da diretora-geral, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a iniciativa, executada pela servidora Lorena Magalhães Freire da Silva, tem como objetivo garantir dignidade menstrual a mulheres em situação de vulnerabilidade social, mobilizando a sociedade para a doação, distribuindo os produtos arrecadados e sensibilizando a comunidade sobre a importância da dignidade menstrual e seus impactos na vida das mulheres.

A campanha começou no dia 31 de março e seguirá até 1º de dezembro deste ano. Até agora, foram arrecadados 23.622 absorventes externos e 56 absorventes internos. A distribuição começou a ser feita em abril. A distribuição é feita sempre após a arrecadação. A meta é beneficiar mais de 10 mil mulheres, ainda segundo o Tribunal de Justiça do Pará.

VEJA MAIS

Veja onde e como fazer a sua doação

O material pode ser doado nos seguintes prédios do Tribunal de Justiça do Pará, durante a semana, de 8h às 18h:

Edifício-Sede (avenida Almirante Barroso, 3.089)

Escola Judicial (Rua Antônio Barreto, 1176)

Fórum Cível (Praça Felipe Patroni, na Cidade Velha)

Fórum Criminal (Rua Tomázia Perdigão, nº 310, na Cidade Velha)

Juizado Especial da Tamandaré (Av. Almirante Tamandaré, nº 873)