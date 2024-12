Veja o que abre e o que fecha em Belém no período do Ano Novo

O ano de 2024 está se encerrando e muitas pessoas já se preparam para viajar e curtir o Réveillon fora da capital. Mas, para quem optar ficar em Belém, é bom atentar-se para os horários de funcionamento de alguns locais de diversão e lazer, pois eles terão seus horários alterados devido ao feriado de Ano Novo. Confira:

Órgão estaduais

O Governo do Estado decretou ponto facultativo no dia 31 de dezembro de 2024, véspera de Ano Novo, conforme estabelecido no Decreto nº 3.640, que define os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para o ano - publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda no dia 11 de janeiro deste ano. Já no dia 1 de janeiro, feriado do Dia da Confraternização Universal, não haverá expediente na administração pública estadual, exceto para os serviços essenciais.

Tribunal de Justiça

O expediente forense no Poder Judiciário do Pará fica suspenso no período de 20 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025, sem prejuízo do plantão judicial e dos serviços essenciais, conforme Portaria nº. 5.733/2024, de 6 de dezembro de 2024, do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), publicada no Diário da Justiça. As unidades judiciárias prestam atendimento em regime de plantão, conforme o regulamentado na Resolução nº 16/2016.

Supermercados

No dia 31/12 os supermercados fecham à noite (cada um define seu horário). Já no dia 1 de janeiro, todos os estabelecimentos estarão fechados, reabrindo no dia 2 de janeiro.

Comércio

O funcionamento do comércio de Belém também terá alteração durante os festejos natalinos. Na terça-feira (31), as lojas devem funcionar até às 16h. E, na quarta-feira de Natal (1), os estabelecimentos estarão fechados, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).

Lotéricas

Os centros lotéricos deverão abrir de acordo com a gestão de cada estabelecimento na terça-feira (31). Já na quarta-feira (1) as lotéricas estarão fechadas. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Pará (Sinelepa).

Banco

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou que o último dia útil de 2024 para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, será em 30 de dezembro, segunda-feira. No dia 31 de dezembro, terça-feira, não haverá expediente e as compensações bancárias não serão efetivadas. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

No dia 02/01 (quinta-feira), os bancos voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriado municipal.

Espaços culturais e de lazer

A Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, divulgou os horários de funcionamento nos últimos dias do ano de 2024 e chegada de 2025. Confira:

Estação das Docas

30/12 (segunda-feira) – 10h às 00h

31/12 (terça-feira) – abrirá às 10h e fechará às 15h, retornando as atividades às 20h para a grande festa de réveillon. (Festa de Réveillon – 20h às 05h)

01/01 (quarta-feira) – fechado para manutenção

02/01 (quinta-feira) – 10h à 00h

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

30/12 (segunda-feira) – 8h às 18h *aberto excepcionalmente

31/12 (terça-feira) – 8h às 16h *excepcionalmente

01/01 (quarta-feira) – fechado excepcionalmente

02/01 (quinta-feira) – 8h às 18h

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

30/12 (segunda-feira) – 6h às 17h

31/12 (terça-feira) – 6h às 12h *aberto excepcionalmente

01/01 (quarta-feira) – fechado excepcionalmente

02/01 (quinta-feira) – 6h às 17h

Espaço São José Liberto

Na terça-feira, dia 31, funcionará das 10h às 14h. Na quarta-feira, dia 1º de janeiro (feriado do Dia da Confraternização Universal), estará fechado. As atividades no local, vão retornar na quinta-feira, dia 2 de janeiro, das 10h às 18h.

Parque Urbano Porto Futuro

31/12 - 6h às 18h

01/01 - 15h às 21h30

Shopping

Parque Shopping

Terça-feira (31/12, véspera de ano-novo)

- Lojas – 09h às 16h

- Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 16h

- Outback - 11h30 à 16h

- Coffee Lovers - 09h à 16h

Quarta-feira (01/01, ano novo)

Todo o Shopping estará fechado, exceto cinema, que funcionará de acordo com a sua programação e o Outback.

- Praça de Alimentação e Lazer – Abertura Facultativa (12h às 22h)

- Outback - 13h às 22h

Pátio Belém

Terça-feira (31/12, véspera de ano-novo)

- 9h às 16h

Quarta-feira (01/01, ano novo)

- Lojas fechadas.

Somente Cinema aberto.

Boulevard Shopping

Terça-feira (31/12, véspera de ano-novo)

- Lojas – 09h às 16h

- Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 16h

- Restaurantes – 11h às 16h

Quarta-feira (01/01, ano novo)

- Todo o shopping estará fechado exceto cinema, que funcionará de acordo com a programação.

Shopping Grão-Pará

Terça-feira (31/12, véspera de ano-novo)

- Lojas e quiosques: 9h às 16h

- Praça de Alimentação e Lazer: 9h às 16h

- Restaurantes: 9h às 16h

- Cinema, academia e Cross Fit: conforme a programação

Quarta-feira (01/01, ano novo)

- Lojas e quiosques: fechados

- Praça de Alimentação e Lazer: facultativo

- Restaurantes: facultativo

- Cinema, academia e Cross Fit: conforme a programação

Castanheira

Terça-feira (31/12 - Véspera de Ano-Novo):

- 9h às 16h

Quarta-feira (01/01 - Ano Novo):

- Fechado

Shopping Metrópole Ananindeua

Terça-feira (31/12 - Véspera de Ano-Novo):

- Lojas e quiosques: 10h às 19h

- Praça de Alimentação: 10h às 19h

Quarta-feira (01/01 - Ano Novo):

- Lojas e quiosques: Fechados

- Praça de Alimentação: 12h às 22h

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)