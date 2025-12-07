Veja as regras e os cuidados para que passeios de lancha sejam seguros em Belém

Com a proximidade dos rios que banham a capital paraense, muitas pessoas realizam passeios em embarcações próprias ou alugadas, como lanchas e motos aquáticas – popularmente conhecidas como “jet skis”. No período de dezembro, por exemplo, esses passeios são mais comuns para confraternizações de fim de ano entre amigos e familiares. Para isso, é importante seguir as orientações definidas pela Marinha do Brasil e pelos responsáveis da embarcação, como ter os equipamentos de segurança, respeitar os banhistas e ter a documentação válida.

Apesar de não ter um nível de procura igual ao do verão, o empresário do ramo náutico Paulo César garante que os passeios em lancha e motos aquáticas continuam com uma alta procura. “Em dezembro, começa o período de chuva, a procura diminui, mas ainda assim continua muito grande, porque as pessoas não costumam se intimidar. Estamos acostumados com a chuva”, relata.

Para alugar sem cair em fraudes, o cliente deve procurar uma marina, a qual vai indicar um locador, de acordo com Paulo César. “A pessoa deve procurar uma marina, é o modo mais seguro. Dentro dela, existem as pessoas que fazem locação. A partir disso, a marina faz a indicação ideal”, explica.

Para realizar o aluguel, a empresa checa as condições de operação da embarcação e também orienta os clientes. “O checklist começa na embarcação. Vemos se todos os equipamentos de salvatagem estão ‘ok’. Depois, fazemos um checklist com os clientes. Indicamos que, se forem consumir bebida, mesmo se não forem pilotar, que não se excedam para não ocorrer imprevistos”, detalha.

Cuidados

Para realizar um passeio ou transporte em uma embarcação, a Marinha do Brasil indica que o responsável pela lancha ou moto aquática tome uma série de cuidados e orientações. Antes da viagem, é necessário realizar uma manutenção preventiva, verificar o estado de conservação dos equipamentos de salvatagem, checar se há o número adequado de coletes salva-vidas, tomar conhecimento sobre a previsão do tempo e informar o plano de navegação e a lista de pessoas a bordo ao seu iate clube.

Ao embarcar, o responsável pela condução deve portar a habilitação e os documentos obrigatórios, além de respeitar o limite de pessoas a bordo que a embarcação suporta.

Durante o passeio, a orientação é navegar a mais de 200 metros de distância da praia, respeitar os banhistas e conduzir a embarcação com velocidade segura. O condutor ainda deve conhecer os locais por onde irá navegar e não ingerir bebidas alcoólicas.

Confira as dicas para um passeio seguro, de acordo com a Marinha do Brasil:

Ter coletes salva-vidas para todos a bordo;

Navegar a mais de 200 metros de distância da praia;

Respeitar os banhistas;

Ter em mãos a sua habilitação e os documentos obrigatórios;

Conduzir a embarcação com velocidade segura;

Realizar manutenção preventiva na embarcação;

Não consumir bebidas alcoólicas quando for conduzir a embarcação;

Conhecer bem todos os lugares por onde irá navegar;

Tomar conhecimento sobre a previsão do tempo antes de sair;

Verificar o estado de conservação dos equipamentos de salvatagem;

Respeitar o limite de pessoas a bordo para garantir a estabilidade da embarcação;

Informar seu plano de navegação e a lista das pessoas a bordo ao seu iate clube;

Utilizar o aplicativo NavSeg.

Valores para alugar

Os preços para alugar uma lancha ou jet ski variam entre R$ 800 e R$ 16.000, a depender do tamanho e outras especificações, de acordo com o empresário Paulo César, que trabalha com o aluguel de embarcações em Belém.

O ponto determinante do preço de uma lancha é o tamanho da embarcação. Os valores começam por volta de R$ 1.800 e são para lanchas que comportam de 7 a 10 pessoas. Ao mesmo tempo, há lanchas de 50 pés, que comportam cerca de 24 pessoas, e o aluguel custa em torno de R$ 16.000.

No caso das motos aquáticas, o preço é tabelado entre R$ 800 e R$ 1.200, segundo o empresário.

NavSeg

O aplicativo NavSeg realiza a transmissão voluntária de dados específicos da embarcação para a Marinha do Brasil, por meio da rede de telefonia celular. Dessa forma, a Capitania dos Portos pode acompanhar a posição e os dados da embarcação.

O objetivo é integrar mais praticidade e segurança aos condutores e passageiros de embarcações no Brasil. Ele é gratuito e foi desenvolvido pela Marinha do Brasil, por meio da Diretoria de Portos e Costas, em parceria com o Ministério do Turismo.

O NavSeg pode ser utilizado por condutores de embarcações de esporte e de recreio, além de embarcações de pequeno e médio portes, como as de pesca, de turismo náutico e de transporte comercial de passageiros ou de carga.

Para usar o aplicativo, é preciso baixá-lo, cadastrar os dados do comandante e as informações da embarcação, além de registrar o plano de viagem e compartilhá-lo quando for navegar.