Vai viajar no Carnaval? Confira dicas para deixar o imóvel seguro

Durante o Carnaval, muitas pessoas costumam aproveitar o feriado, saem para viajar e deixam a casa sem ninguém. No entanto, é necessário tomar uma série de precauções para evitar qualquer tipo de acidente no imóvel, principalmente incêndio.

O tenente Alencar, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), é especialista em perícia em incêndio. Ele conversou com a Redação Integrada de O Liberal e explicou que é importante estar atento na parte elétrica da residência e ver se não há nenhum problema, incluindo nas tomadas, que pode até começar um incidente dependendo de como ela estiver.

“É preciso estar atento com as extensões ou benjamins. Se tiver muitos aparelhos conectados nelas, tem chance de gerar um incêndio por conta dessa sobrecarga. Se for curtir o Carnaval e deixar a casa sozinha, desligue todos os aparelhos. Caso precise deixar ligada a geladeira ligada, coloque-a em uma temperatura adequada, para que ela não sobrecarregue”, afirmou.

Além disso, o militar acrescentou a importância de checar a validade ou a mangueira de botijão de gás. Dependendo de como estiver, o proprietário do imóvel precisa trocar o recipiente.

Para quem utiliza velas em casa, também é preciso se prevenir. “Sempre deve tomar muito cuidado com a vela e não a acenda sem o devido monitoramento”, pontuou Alencar. “Se a pessoa mora em apartamento, desligue o registro de gás, para evitar um vazamento, e desligue o registro elétrico, para que não tenha um curto-circuito”, detalhou.

Se a pessoa possuir um equipamento de alarme dentro de casa ou do apartamento, o tenente destacou que é necessário constatar o funcionamento desse aparelho. E, também, deixar o contato de alguém de confiança, para que essa pessoa dê uma olhada no imóvel e veja se está tudo normal no local.

Confira as dicas:

- Revise a parte elétrica do imóvel;

- Cuidado com a sobrecarga nas tomadas com o uso de extensões e benjamins;

- Olhe a validade do botijão de gás e, se necessário, faça a troca;

- Fique atento ao acender velas e não monitorá-las;

- Se for sair de casa, desligue todos os aparelhos da tomada. Caso precise deixar a geladeira ligada, deixe-a em uma temperatura adequada;

- Se morar em apartamento, desligue os registro de gás e elétrico;

- Se fizer uso de energia solar, entre em contato com a empresa fornecedora para saber as recomendações da fabricante;

- Se possuir alarme, verifique se o equipamento está funcionando;

- Tenha uma pessoa de confiança que possa olhar imóvel e examinar se está normal no local.