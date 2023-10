Vacinação: Sesma oferta serviço na Feira do Entroncamento e em shopping center

Para facilitar o acesso da população ao serviço de vacinação contra enfermidades variadas, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) definiu um cronograma dessas atividades para dois locais estrtégicos em Belém: a Feira do Entroncamento, nesta quinta-feira (19) e o Shopping Center Bosque Grão-Pará, no sábado (21) e no domingo (22). O serviço é todo gratuito.

“Estamos chamando a população para oferecer vacinação segura e gratuita, para quem não tem tempo de se dirigir aos postos de vacinação, nos dias de semana. A vacinação é importante e evita que as pessoas adoeçam e sejam conduzidas aos hospitais sob o risco de óbito”, assegura Nazaré Athayde, coordenadora do Programa de Imunização da Sesma.

Vacinas

Como informa a Sesma, serão ofertadas as vacinas bivalente (contra a covid-19), influenza, tríplice viral, meningo ACWY (meningites e infecções causadas pela bactéria meningoco), pfizer pediátrica, pfizer baby, HPV, dupla adulto (difteria e tétano) e febre amarela.

A Sesma também reforça que estará disponível o teste rápido para covid-19.

Estratégia

De acordo com a Sesma, a opção estratégica de instalar temporariamente postos de vacinação na Feira do Entroncamento e no Shopping Bosque Grão Pará se deve ao fluxo significativo de pessoas que transitam diariamente nesses locais.

Independente dessa ação pontual, a Sesma reforça que continuam disponíveis mais de 20 tipos de imunizantes para atualização do Calendário Vacinal na rede municipal de saúde para crianças (na prevenção à paralisia infantil, meningite, febre amarela, sarampo, rotavírus e a vacina pentavalente no combate da difteria, tétano, coqueluche, hepatite b e na prevenção de infecções no nariz, meninge e garganta).

A vacinação nos postos de saúde gerenciados pela Prefeitura de Belém também contempla os adolescentes (na prevenção do HPV, vírus que pode causar câncer de colo de útero nas meninas e câncer de pênis, nos meninos), adultos (tétano difteria, sarampo), gestantes e pessoas com mais de 60 anos.

Confira os locais de vacinação:

Feira do Entroncamento

- 19 de outubro (quinta-feira), das 8h às 12h

- Rua Prainha, nº 200 - Marambaia

Shopping Bosque Grão Pará

– Dias 21 (sábado) e 22 (domingo) de outubro, das 13h às 18h.

- Avenida Centenário, nº 1052 – Mangueirão